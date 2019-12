La Sagrada Família il·lumina la façana del Naixement per celebrar el Nadal

La façana del Naixement de la Sagrada Família, que representa el goig i la il·lusió pel naixement de Jesús i per la vida, ha estat la protagonista dels actes amb que el monument ha convidat aquest any als visitants a sentir l'esperit del Nadal. Durant els dies previs al naixement de Jesús, el 19, 20, 21 i 22 de desembre, es van il·luminar els diferents grups escultòrics que conformen la façana que està encarada a la plaça de Gaudí. A través d'una locució musicada, es van narrar les històries amagades darrere de les escenes que represeten l'esdeveniment històric de l'arribada al món de Jesús de Natzaret, el fill de Déu, segons el cristianisme. Així, els espectadors van poder descobrir-ne la simbologia de cadascuna d'elles tal com està recollida als Evangelis.

Un total de 25.000 persones van assistir de públic a alguna de les 10 sessions que la basíl·lica va oferir per poder gaudir d'aquest espectacle de llum i so. Els actes eren gratuïts i, en finalitzar cada sessió, es va oferir un got de xocolata calenta al públic que acabava de gaudir de la narració.