Mor l'actriu Sue Lyon, l'icònica «Lolita» de Kubrick

L'actriu Sue Lyon, que va interpretar Lolita en la pel·lícula dirigida el 1962 per Stanley Kubrick, va morir dijous passat a Los Angeles als 73 anys, segons van informar ahir mitjans locals. De moment no s'han precisat les causes de la mort de l'artista.

Lyon va rodar als 14 anys la polèmica cinta, basada en la novel·la homònima de Vladímir Nabokov sobre la relació entre un professor de literatura obsessionat sexualment amb una adolescent.

Nabokov, després de veure el film a la gran pantalla, la va descriure com «la perfecta nimfa». Precisament per la seva joventut, l'actriu no va poder anar a l'estrena de la pel·lícula a Nova York, ja que encara no tenia 16 anys.

Després de l'èxit del seu debut cinematogràfic, va passar a treballar amb alguns dels millors directors en la dècada dels 60, com amb John Huston a La noche de la iguana de 1964 o a Siete mujeres, l'última pel·lícula de John Ford el 1966.Després la seva carrera es va alentir, fins a deixar finalment l'actuació en 1980 amb el seu últim treball, la cinta de terror Alligator: La bestia bajo el asfalto, de Lewis Teague.