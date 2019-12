Desconvocada la vaga als teatres del Grup Balañá per a aquest Cap d'Any

El sindicat CGT va decidir ahir desconvocar la vaga prevista per a avui i demà als teatres del Grup Balañá, després de la trobada entre la plantilla i l'empresa al Departament de Treball. La mediació ha resultat en una sèrie de millores pel que fa als salaris, a dies de lliure disposició (que no existien fins ara), actualització de plusos i antiguitats i complement de conveni per funcions matinals i actes eventuals. En un comunicat, el sindicat assegura que es tracta d'un acord «de mínims» després de mesos «d'immobilitat de l'empresa». La plantilla reivindica l'articulació de noves modalitats de contractació, per això s'han emplaçat amb el Grup Balañá a treballar en una comissió negociadora que permeti la «major estabilitat contractual possible amb terminis ja definits». També s'han acceptat les reivindicacions respecte al reconeixement de categories i les compensacions pertinents quan s'exerceixen aquestes posicions de manera puntual.