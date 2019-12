Fanny Giraud inaugurarà el trimestre de la Xarxa Gironina de Cafè Teatre

El Centre Espai d'arts escèniques de Sarrià de Ter reprendrà el pròxim dijous dia 9 de gener la temporada de la Xarxa Gironina de Cafè Teatre amb l'espectacle Juntos, diálogo de una soledad acompañada, de la reconeguda clown francesa Fanny Giraud. Es tracta d'una proposta a voltes performativa, que parla de la necessitat d'estar a prop dels altres, en unió, per mantenir un estat de felicitat constant. Es dona la coincidència que aquest espectacle ja va passar per la Xarxa Gironina de Cafè Teatre mentre s'estava desenvolupant en forma de work in progress i ara arriba en el seu format definitiu i consolidat.

Aquest primer trimestre de 2020 la Xarxa també comptarà amb els espectacles de Claudio Levati, Maite Guevara, Rubén Martínez Santana, Jim Rek, Fèlix Brunet, H6Clown i Merche Ochoa. 8 companyies, 4 municipis i un total de 17 funcions amb tota la informació disponible a la web www.cafeteatre.cat. La temporada continuarà fins al mes de juliol de 2020 però el programa del darrer trimestre encara es troba en preparació.

Xarxa Gironina de Cafè Teatre és el circuit d'espectacles de petit format que es desenvolupa d'octubre a juliol a diferents municipis de les comarques gironines.