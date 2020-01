Productes del restaurant "El Celler de Can Roca" es podran comprar a Amazon

BBVA s'estrena a Amazon amb la venda de productes del restaurant gironí El Celler de Can Roca, que són fruit del projecte de reutilització de residus del conegut establiment, i Rocambolesc, xocolates i confeccions de les gelateries de Jordi Roca.

Segons un comunicat enviat per BBVA, l'objectiu de l'entitat és incorporar a poc a poc productes bancaris a la plataforma, que encara no ven serveis financers directament.

Aquest primer pas es planteja com un projecte pilot per tal de comprovar el funcionament d'aquest portal de venda, encara que des del banc recorden que ja venen el 60% dels seus productes per canals digitals.

De moment, BBVA comercialitzarà els articles del projecte de reutilització del restaurant, com gots i tamborets de disseny que abans eren ampolles de vi o envasos de poliestirè que transporten peix i marisc, a més de les xocolates i torrons de les gelateries de Jordi Roca.

A finals de desembre, BBVA i els germans Roca van anunciar la renovació de la seva col·laboració, que es va iniciar el 2013, per desenvolupar projectes conjunts en els pròxims tres anys.