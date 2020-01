El Papa demana disculpes per renyar una feligresa

El papa Francesc va demanar ahir disculpes per reprendre una dona després que l'estirés del braç amb brusquedat quan estava saludant els fidels reunits a la plaça de Sant Pere durant la visita al pessebre després de l'última missa de l'any. «Jo mateix perdo la paciència i per això demano disculpes pel mal exemple d'ahir», va dir el Sant Pare sobre la seva impactant reacció, que va quedar enregistrada per les càmeres del Vaticà en unes imatges que ben aviat es van fer virals a les xarxes socials.

En les imatges retransmeses dimarts en directe per la cadena de televisió del Vaticà, Vatican News, es va apreciar com una dona de trets asiàtics estirava amb força el braç de Francesc, de 83 anys, que gairebé va perdre l'equilibri mentre estava saludant un a un els fidels que estaven esperant a les tanques instal·lades davant del pessebre de la plaça de Sant Pere.

Tot seguit el Pontífex argentí li va donar un cop al braç visiblement enutjat, mentre els seus agents de seguretat es van acostar fins als voltants de les tanques, però finalment no van haver d'intervenir.

El Pontífex va demanar disculpes per la seva reacció durant l'Àngelus que va resar ahir, en el qual va instar els «creients i no creients» a seguir construint un món en pau amb «la paciència de l'amor».