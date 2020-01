Plácido Domingo es refugia a Europa després de tancar el seu «annus horribilis»

El tenor Plácido Domingo actuarà en més d'una desena d'escenaris al llarg d'aquest 2020 dels quals la majoria seran en recintes europeus, després de tancar un 2019 marcat per la vintena d'acusacions d'assetjament sexual que li van suposar la cancel·lació d'alguns espectacles, especialment fora del vell continent.

Les conseqüències negatives d'aquestes acusacions es van notar als Estats Units -on ha dimitit com a director general de l'Òpera de Los Angeles- o el Japó -anul·lant una actuació prevista per als pròxims Jocs Olímpics-, si bé a Europa s'han comptat per ovacions les seves aparicions en els recintes, inclòs el de les Arts a València.

Ara, el 2020 té previstes més d'una vintena d'actuacions en diferents llocs d'Europa i la seva única sortida fora d'aquest continent serà precisament al Japó. Les dates tancades a l'illa asiàtica són el 28 i el 31 de gener a l'International Forum i el Suntory Hall Tòquio, respectivament, tots dos per oferir un recital.