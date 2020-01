Gerard Montsech, intèrpret de tenora, de Rubí, ha guanyat la 25a edició de la Beca Josep Maria Bernat, la final de la qual es va celebrar el dissabte 14 de desembre a Bellpuig.

Montsech actua amb La Principal de Terrassa i també ha acumulat experiència prèviament amb la cobla Ciutat de les Roses. La seva valoració d'aquest guardó és que «estic molt content, i no m'ho esperava, perquè els altres finalistes tenien molt de nivell». Malgrat tot, reconeix que s'ha preparat la prova des de l'estiu. També considera que «la beca és molt interessant per a joves talents», i assegura que anima tots els membres del món de les cobles a presentar-s'hi enguany.

Per aconseguir el guardó, Montsech ha hagut d'interpretar una peça obligada, que ha sigut Caprici, de Joan Elias, i una de lliure que ha triat ell. En aquest cas ha sigut Haendeliana, d'Albert Guinovart, una obra per a tenora i piano a l'estil del compositor barroc. La beca està dotada amb 2.500 ?. Els altres tres finalistes han aconseguit 200 ?. Els altres aspirants han estat Paula González, flabiol, de Barcelona; Maria Farreny, flabiol també, de Tàrrega, i Sergi Serra, trompeta, de Gironella.

El guanyador de la beca actuarà el proper diumenge 12 de gener al Teatre Armengol de Bellpuig, en el marc del concert de Reis que ofereix cada any la Bellpuig Cobla. En aquest esdeveniment se li lliurarà també oficialment la beca.

El jurat que ha decidit el guanyador l'han integrat Josep Maria Serracant, Jesús Ventura, Jordi Guixé i Francesc Saladrigues.



Aplecs



Us oferim les dites i dades dels aplecs que se celebren aquest 2020 a les comarques de Girona i a la Catalunya Nord.

Dia 2 de febrer. Cabestany. Centre Cultural Jean Ferrat, Cobles Tres vents i Contemporània. 15.00 h.

Dia 5 de març. Celrà. Plaça de la sardana. Cobles: Mediterrània. Bisbal Jove i Ciutat de Girona. Matí i tarda.

Dia 15 de març. Flaçà. Sala Polivalent. Cobles: Bisbal Jove, Costa Brava i Casanoves. Matí i tarda.

Dia 12 d'abril. Breda. Aparcament Cercle Bredenc. Cobles: La Principal de la Bisbal, Jovenívola de Sabadell, Bisbal Jove i Vila d'Olesa. Matí i tarda.

Dia 15 d'abril. Roses. Davant de la Ciutadella. Cobles: Ciutat de Girona, Montgrins i La Principal de la Bisbal.

Dia 19 d'abril. Sils. Plaça dels Esports. Cobles: Marinada, Mediterrània i Bisbal Jove. Matí i tarda.

Dia 26 d'abril. Santa Coloma de Farners. Parc de Sant Salvador. Cobles: Flama de Farners, Baix Empordà i Reus Jove. Matí i tarda.

Dia 3 de maig. Lloret de Mar. Paratges de Santa Cristina. Cobles: Ciutat de Girona, Flama de Farners i La Principal del Llobregat. Matí i tarda.

Dia 10 de maig. Caldes de Malavella. Parc de la Sardana. Cobles: Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Reus Jove. Matí i tarda.

Dia 10 de maig. Banyuls de la Marenda. Rambla de la sardana. Cobles: Mil·lenària i Sol de Banyuls. 15.00 h.

Dia 17 de maig. Figueres. Rambla. Cobles: Montgrins, Sant Jordi – Ciutat de Barcelona i Tres Vents. Matí i tarda.

Dia 24 de maig. Sant Feliu de Guíxols. (Capital de la Sardana 2020). Jardins Juli Garreta, Cobles: Ciutat de Girona, Tres vents, Sant Jordi – Ciutat de Barcelona i La Principal de la Bisbal (tarda). Aplec matí tarda.

Dia 31 de maig. Girona. Jardins de la Devesa. Cobles: Ciutat de Girona, Montgrins i Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. Matí i tarda.

Dia 7 de juny. Calella de la Costa. Parc Dalmau. Cobles: Marinada, La Principal de la Bisbal, Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, Montgrins i La Principal del Llobregat. Matí i tarda.

Dia 14 de juny. Tolosa de Llenguadoc. Plaça Ravelin. Matí i tarda.

Dia 14 de juny. La Bisbal d'Empordà. Passeig Marimon Asprer. Cobles: La Principal de la Bisbal, Bisbal Jove, Montgrins i Jovenívola de Sabadell. Matí i tarda.

Dia 14 de juny. Toluges. Parc Clairfont. Cobles Tres Vents i Nova germanor. 15.30 h.

Dia 20 de juny. Campdevànol. Plaça Anselm Clavé. Cobles: Ciutat de Girona, Tres Vents i La Principal d'Olot. Tarda i nit.

Dia 21 de juny. Anglès. Parc de la font del Canyo. Cobles: Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Ciutat de Granollers. Matí i tarda.

Dia 27 de juny. Andorra la Vella. Plaça del poble. Cobles: Marinada, Bisbal Jove i Ciutat de Terrassa. Tarda i nit.

Dia 28 de juny. Llançà. Pineda de la capella del port. Cobles: Ciutat de Girona, Baix Empordà i Bisbal Jove. Matí i tarda.

Dia 4 de juliol. Banyoles. Redós de l'Estany. Cobles: La Principal de Banyoles, La Principal de Porqueres i Sol de Banyuls. Tarda i vespre.

Dia 4 de juliol. Aplec Comarcal d'Osona que tindrà lloc al municipi de Sant Julià de Vilatorta.

Dia 12 de juliol. Olot. Parc Nou. Cobles: La Principal del Llobregat, Mediterrània i La Principal d'Olot. Matí i tarda.

Dia 19 de juliol. Ripoll. Passeig Ragull. Cobles: Ciutat de Girona, Jovenívola de Sabadell i Bellpuig Cobla. Matí i tarda.

Dia 26 de juliol. Sant Feliu de Pallerols. Arbres d'en Casals. Cobles: Jovenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i La Principal d'Olot. Matí i tarda.

Dia 26 de juliol. Palamós. Arbreda. Cobles: Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, Mediterrània, Bisbal Jove i Baix Empordà. A partir de les 17.30 h sense interrupció.

Dia 26 de juliol. Ceret. Plaça del barri. Cobles: Mil·lenària i La Principal del Llobregat. 10.00 h

Dia 2 d'agost. Ribes de Freser. Plaça Mercat. Cobles: Ciutat de Girona, Jovenívola de Sabadell i Marinada. Matí i tarda.

Dia 16 d'agost. Sant Hilari Sacalm. Plaça Gravalosa. Cobles: Ciutat de Girona, Flama de Farners i La Principal de Cassà. Matí i tarda.

Dia 30 d'agost. Peralada. Parc del Castell. Cobles: Ciutat de Girona, Mediterrània i Bisbal Jove. Matí i tarda.

Dia 6 de setembre. Argelés. Plaça Gombella. Cobles: Tres Vents i Nova Germanor. 15.30 h.

Dia 20 de setembre. Torroella de Montgrí. Plaça de la vila. Cobles: Mediterrània. La Principal de Cassà, Tres Vents i Maricel. Matí i tarda.

Dia 4 d'0ctubre. Malgrat de Mar. Parc Francesc Macià. Cobles Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, Jovenívola de Sabadell i La Principal del Llobregat. Matí i tarda.

Dia 11 d'0ctubre. Tossa de Mar. Passeig Mossèn Cinto Verdaguer, Cobles La Principal del Llobregat, Ciutat de Girona i La Flama de Farners. Matí i tarda.

Altres actes destacables per a aquest 2020:

Sant Feliu de Guíxols. Acte de proclamació com a Ciutat Capital de la Sardana, el dia 21 de març, i el de 12 de desembre lliurament dels Premis del Dia de la Sardana.

Dia 30 de juny. Final de «la Sardana de l'any» al teatre la Faràndula de Sabadell, amb les cobles Jovenívola de Sabadell i La Principal de la Bisbal. I l'Esbart Dansaire de Rubí.

El dia 21 de juny , se celebra arreu del món el Dia Universal de la Sardana amb diversos actes.



Discografia



La Confederació Sardanista de Catalunya ha presentat un any més un pla d'ajudes per editar discs nous de sardanes i música per a cobla. La convocatòria és per a noves gravacions i per sol·licitar l'ajuda s'ha d'enviar omplerta la petició que facilita la secretaria de la Confederació Sardanista de Catalunya.

Entre les novetats d'enguany destaca que si qui impulsa el disc és una entitat sardanista, per aspirar a aquest suport econòmic «tant la cobla que efectua la gravació com l'entitat impulsora han de ser associades a la Confederació Sardanista de Catalunya en alguna de les seves unions modals i/o territorials». I en el supòsit que l'impulsor «sigui un ens particular que per la seva naturalesa no forma part de la Confederació Sardanista de Catalunya, la cobla que efectua la gravació del disc ha de formar part de l'Associació».

L'ajuda per a cada projecte és de 400 ?, fins que s'esgoti el pressupost total de la Confederació Sardanista de Catalunya assignat per a aquesta fi. A les convocatòries precedents ha servit per a una vintena de nous enregistraments.

En contrapartida, el receptor de l'ajuda ha de lliurar 70 exemplars del nou disc que la Confederació Sardanista de Catalunya distribuirà als informadors sardanistes associats. Així el podran divulgar per al gran públic a través dels mitjans on col·laboren. Les Bases també indiquen que els projectes que rebin aquesta ajuda inseriran el logotip de la Confederació Sardanista de Catalunya i el de la Fundació Universal de la Sardana, de manera visible, a la caràtula posterior, com a entitats.

Totes les peticions les revisarà la Confederació Sardanista de Catalunya i escollirà quines rebran l'ajuda econòmica, segons els criteris i barems que consideri oportuns.