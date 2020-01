Dol pels 30 primats que van morir cremats en un zoo a Alemanya

El zoològic de Krefeld, que va viure el passat 1 de gener un incendi en què van morir més de 30 animals, la majoria primats, va aparèixer ahir ple d'espelmes davant del parc per commemorar la mort d'orangutans, ximpanzès i dos vells goril·les. Aquesta escena va ser catalogada com a «increïble» pel director del zoològic, Wolfgang Dressen, que va concedir una entrevista a la cadena regional WDR2 i va afegir que per als empleats, a més de la cura dels animals restants, l'important és superar el dol i l'aflicció. «El dolor que sentim és increïblement profund», va confessar el responsable de l'establiment.