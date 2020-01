Mor als 21 anys la rapera estatunidenca Lexii Alijai

La rapera estatunidenca Lexii Alijai (nascuda el 1998 a Saint Paul, Minnesota) va morir aquest dimecres 1 de gener als 21 anys, segons ha confirmat la seva família.



Tot i que la causa de la seva mort ara com ara es desconeix, un cosí va confirmar el decés amb un emotiu missatge a les xarxes socials: "Ets una veritable llegenda. Si la coneixes o escoltes la seva música, sentiries esgarrifances".







L'emergent estrella del hip hop havia publicat dos discos, el primer d'ells el 2015 amb tan sols 17 anys. El segon, el 2017.



Lexii Alijai va aconseguir gran repercussió en participar en el single de Kehlani titulat 'Jealous' el 2015.







La mateixa Kehlani ha escrit a Twitter: "Estic enfadada, confosa, desconsolada, El meu bebè tenia 21 anys".





i'm angry i'm confused i'm heartbroken i'm angry i'm confused. i love you lexii. my baby was 21!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!