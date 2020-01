El camí dels reis s'acaba a Betlem

He comentat en diverses ocasions que el camí dels Reis no s'acaba al palau d'Herodes, sinó a Betlem, reconeixent Jesús, adorant-lo i oferint-li aquells presents que simbolitzaven el seu reconeixement.

Molts anys, després de contemplar les cavalcades, escolto les explicacions de l'animador o locutorque explicita els noms dels Reis, el seu origen, i que anima tothom a acollir-los a ells i al seu seguici amb el cant dels Tres Reis. Però quasi mai he sentit que en aquestes explicacions es parli de Betlem i del naixement de Jesús.

Se'ns diu d'on venen i on s'aturen per preguntar sobre el rei esperat pels jueus; se'ns diu que es disposen a repartir regals. Però no se sent a dir on s'acaba el seu camí, cap on es dirigeixen i per què. És a dir, no s'anomena Jesús, que és la destinació final del camí, tal com explica la narració de sant Mateu.

Els infants i també altres persones que no coneixen la narració evangèlica poden pensar que aquests personatges només venien a repartir regals als infants i que només aquesta era la seva finalitat. Tot plegat no contribueix a fer conèixer la cultura religiosa cristiana i tampoc la cultura en general.

Constatant que sovint els animadors de la festa no expliciten la finalitat de la narració, cal que siguem nosaltres, i també els pares i avis, els qui la divulguem tota.

Pot semblar un fet sense importància, però l'oblit de Jesús, del seu naixement, del perquè de la recerca dels reis, del sentit dels regals... no contribueix a fer entendre la festa. No es tracta de fer un sermó, però sí d'explicar-ne el sentit.

Per això són importants les narracions i els comentaris en el si de la família, que es poden fer servint-se del pessebre, de les figures dels reis, de l'estel, del camí fins a l'establia...

Recordem el significat de la narració segons l'evangeli.

D'aquest fet, de la visita dels Reis a Jesús, en diem «epifania », que significa manifestació esplèndida i joiosa. Es tracta, doncs, de la manifestació joiosa de Jesús a tots els pobles, representats per aquells tres personatges arribats a Betlem per adorar-lo, després d'un llarg camí, i seguint un senyal per a ells important: un estel. Avui tornem a celebrar el Nadal posant l'accent en el fet que Jesús ha nascut per a tothom i per a tota persona, [...] (extret del Full Parroquial).