La contaminació pot empitjorar la salut òssia, segons els resultats d'un estudi

Una investigació realitzada a l'Índia per científics espanyols associa l'exposició a la contaminació de l'aire i una pitjor salut dels ossos, segons els resultats publicats ahir a la revista JAMA Netwok Open. Alguns efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut són ben coneguts, com el càncer de pulmó, ictus, malalties respiratòries, però d'altres compten amb menys evidència científica, com és el cas de la salut òssia, sobre la qual hi ha pocs estudis i les seves troballes no han estat concloents.

El nou estudi, emmarcat en el Projecte Chai, que coordina l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha analitzat la relació entre contaminació i salut dels ossos en 3.700 persones majors de 20 anys de 28 llogarets propers a la ciutat de Hyderabad, al sud de l'Índia. Els resultats de l'estudi van associar la pol·lució amb més risc de desenvolupar osteoporosi.

L'osteoporosi, que provoca una disminució de la densitat de massa òssia, és responsable «d'una càrrega substancial» de malaltia a escala mundial i s'espera que augmenti la seva prevalença a causa de l'envelliment de la població.

Les dades van mostrar que «l'exposició a la contaminació atmosfèrica s'associava amb un baix nivell de massa òssia», però, «no es va trobar vincle amb l'activitat de cuinar amb combustible de biomassa».