Almodóvar, Banderas i De Armas opten a guanyar un Globus d'Or

La cinta Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, així com els actors Antonio Banderas i la hispanocubana Ana de Armas són els representants espanyols nominats en la 77 edició dels Globus d'Or, que es lliuren avui a Los Angeles.

D'una banda, Dolor y gloria està nominada a la millor pel·lícula de parla no anglesa i competeix amb la sud-coreana Paràsits, de Bong Joon-ho, la francesa Retrat d'una dona en flames, de Céline Sciamma, la també francesa Els Miserables, de Ladj Ly, i « The Farewell, de Lulu Wang.

Es tracta de la vuitena ocasió en què un film d'Almódovar opta al Globus d'Or a la millor pel·lícula de parla no anglesa. Ja ho va fer amb Mujeres al borde un ataque de nervios, Tacones lejanos, Todo sobre mi madre, Hable con ella, Volver, Los abrazos rotos i La piel que habito. En dues ocasions el manxec es va alçar amb el premi, en la cerimònia de 2000 per Todo sobre mi madre i dos anys després en 2003 per Hable con ella.

Per part seva, Antonio Banderas, protagonista del film d'Almodóvar, competirà pel premi amb Christian Bale per Le Mans '66, Adam Driver per Història d'un matrimoni, Joaquin Phoenix per Joker i Jonathan Pryce per Els dos Papes. Aquesta és la seva cinquena candidatura a aquests premis i la tercera en l'àmbit cinematogràfic. El malagueny ja va estar nominat com a millor actor de comèdia o musical en dues ocasions: amb Evita en 1997 i pel seu treball en La máscara del Zorro en 1999. A més, Banderas ha estat candidat als Globus d'Or en altres dues ocasions com a millor actor protagonista de telefilm o minisèrie de televisió, en 2004 pel seu treball en Presentando a Pancho Vila i l'any passat per la seva interpretació del pintor Pablo Picaso en Genius.

Així mateix, l'actriu hispanocubana Ana d'Armes competirà pel Globus d'Or a la millor actriu protagonista en comèdia o musical pel seu paper en Puñales por la espalda. Les seves rivals seran Awkwafina per The Farewell, Beanie Feldstein per Superempollonas, Emma Thompson per Late Night i Cati Blanchett per ¿Donde estás Bernadette?.

Els Globus d'Or compten entre les seves pel·lícules favorites amb Història d'un matrimoni o L'irlandès, totes dues de Netflix, amb sis i cinc nominacions cadascuna, mentre que Érase una vez en... Hollywood, de Quentin Tarantino, aspira a cinc premis.

En les categories de televisió destaquen sèries com Creedme, The Crown o Chernobyl, totes amb quatre nominacions. A més, Tom Hanks rebrà el guardó Cecil B. DeMille a tota la seva carrera cinematogràfica i la presentadora Ellen DeGeneres serà distingida amb el premi Carol Burnett per la seva trajectòria en televisió.