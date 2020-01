Albert Gisalló resumeix una dècada de protestes en una exposició

Durant tot aquest mes de gener la biblioteca Miquel Martí i Pol de Sant Gregori acull l'exposició L 'empoderament dels anys 10, del fotògraf Albert Gisalló. La mostra consta d'un total de 22 instantànies realitzades entre el 2011 i el 2019 a Girona i Barcelona, que mostren diferents actes i protestes que s'han viscut durant aquesta dècada a Catalunya. Entre les imatges s'hi poden veure les manifestacions del 3 d'octubre a Girona i les protestes contra les retallades, així com l'avenç al carrer de les lluites per la igualtat, com la feminista del 8 de març, d'emergència climàtica i contra les polítiques d'immigració de fronteres.