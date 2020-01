Els films «1917» i «Once upon a time in... Hollywood» triomfen als Globus d'Or 2020

Once upon a time in... Hollywood, amb tres premis, inclòs el de millor comèdia o musical, i 1917, la pel·lícula de Sam Mendes que va guanyar els premis a millor drama i a millor director, van ser les grans triomfadores de la 77a edició dels Globus d'Or en les categories de cinema. En televisió, van dominar Fleabag en comèdia, Succession en drama i Chernóbil en l'apartat de minisèries i telefilms.

En la gala celebrada a l'hotel Beverly Hilton de Los Angeles, que va presentar per cinquena vegada el còmic Ricky Gervais, l'èpic drama bèl·lic ambientat en la Primera Guerra Mundial 1917 es va imposar a El irlandés -la gran derrotada de la nit, que partia com una de les favorites i se'n va anar amb les mans buides- Joker, Historia de un matrimonio i Los dos papas i va guanyar el Globus d'Or a la millor pel·lícula dramàtica.

El Globus d'Or al millor director va ser per a Mendes. «No hi ha cap director en aquesta sala, ni a tot el món, que li pugui fer ombra a Scorsese», va afirmar el cineasta en el seu discurs d'agraïment. Once upon a time in... Hollywood va aconseguir el premi a la millor pel·lícula de comèdia o musical i Quentin Tarantino es va emportar el Globus d'Or al millor guió.

El premi a la millor pel·lícula de parla no anglesa va ser per a Parásitos de Bong Joon Ho. «Un cop se superi aquesta barrera, que són els subtítols, podran gaudir de moltes bones pel·lícules internacionals. El cinema és el gran llenguatge internacional», va afirmar el cineasta sud-coreà.

En l'apartat interpretatiu, Joaquin Phoenix es va emportar el premi al millor actor dramàtic pel seu paper a Joker. «Espero que tots puguem unir-nos i canviar les coses. Votar està molt bé però de vegades hem d'assumir la nostra responsabilitat», va afirmar l'actor, que en el seu discurs va fer al·lusions a l'emergència climàtica.

Renée Zellweger va guanyar el Globus d'Or a la millor actriu de drama per la seva interpretació de Judy Garland a Judy, Taron Egerton va rebre el Globus d'Or al millor actor en comèdia o musical per la seva encarnació d'Elton John a Rocketman mentre que Awkwafina va ser la guanyadora en l'apartat femení per The Farewell. Laura Dern va aconseguir el guardó a la millor actriu de repartiment per la seva interpretació d'una cínica advocada a Historia de un matrimonio i Brad Pitt es va emportar el de millor actor de repartiment pel seu paper a Once upon a time in... Hollywood.



Categories de televisió

En les categories de televisió, Succession va guanyar el premi a la millor sèrie dramàtica i Brian Cox el de millor actor protagonista, mentre que Olivia Colman, amb la seva interpretació d'Isabel II a The Crown, es va emportar el premi a la millor actriu dramàtica. Per la seva banda, Fleabag va aconseguir el premi a la millor sèrie de comèdia i la seva creadora i protagonista, Phoebe Waller-Bridge, el de millor actriu. El premi al millor actor de comèdia va ser per a Ramy Youssef per Ramy. El Globus d'Or al millor actor de minisèrie va ser per a Russell Crowe per La voz más alta i el de millor actriu, per a Michelle Williams per Fosse/Verdon.