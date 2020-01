Els Reis de Velencoso, a la platja sense Lara Álvarez

Després de passar el Nadal a Astúries, Lara Álvarez ha viatjat fins a Costa Mujeres, Mèxic. Ja sabem que la presentadora li encanta viatjar i són molts els viatges que fa al llarg de l'any a llocs meravellosos. Aquesta vegada ha volgut passar el dia de Reis fora de casa, amb el seu germà, sense Andrés Velencoso. La idea és desconnectar i oblidar-se de tot, tal com ella mateixa va confessar que volia fer.



Per la seva part, el model i actor selvatà, després de gaudir de la seva família durant les dates més importants del calendari nadalenc, va fer les maletes i va marxar al Brasil a gaudir del bon temps i de les platges del país sud-americà. Pel que sembla, Velencoso està gaudint de l'ambient platger de Brasil i ha publicat a les xarxes socials diverses instantànies on comparteix les seves experiències prop del mar.





Per la seva part, la presentadora asturiana, sempre amb el toc aventurer que ens té acostumats a veure, Lara Álvarez està pujant al seu perfil d'Instagram algunes instantànies on se li veu, com ella mateixa qualifica, "disfrutona". La presentadora, a més de gaudir d'activitats d'aventura, està recarregant piles per als mesos de treball que li vénen a sobre, ja que després de "L'illa de les temptacions", s'emetrà Supervivents 2021 i ja sabem que la comunicadora es lliura al complet al seu programa.Tot i que ha fet molts viatges en solitari, aquest cop la seva gran acompanyant és el seu germà. Un dels seus pilars fonamentals en la seva vida, qui sempre està cada vegada que ho necessita. Sembla que els dos no solament estan gaudint de les meravelloses vistes, sinó també del menjar típic d'allà. I és que la presentadora ha compartit a través de les seves històries, un bufet de menjar al·lucinant.