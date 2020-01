Isabel II «respecta i comprèn» el desig d'Enric i Megan d'apartar-se de la Família Reial

La reina d'Anglaterra, Isabel II, va anunciar ahir que «respecta i comprèn» el desig expressat pel seu net petit, el príncep Enric, i la seva dona, Megan Markle, ducs de Sussex, de desvincular-se econòmicament de la Família Reial i traslladar-se al Canadà. «Encara que hauríem preferit que haguessin seguit treballant com a membres de la Família Reial a temps complet, respectem i comprenem el seu desig de viure una vida més independent com a família sense deixar de ser una part important de la meva família», afirma la monarca en un comunicat.

El comunicat es va fer públic un cop finalitzada la trobada celebrada a la residència de Sandringham. A més d'Enric, en la reunió familiar també hi van assistir el seu germà, el príncep Guillem, i el seu pare, Carles d'Anglaterra, mentre que Megan va participar-hi per telèfon des del Canadà.

Després d'«unes converses molt constructives», la reina manifesta el seu «suport absolut al desig» del matrimoni. «Enric i Megan han deixat clar que no volen dependre dels fons públics per a les seves noves vides (...) Per tant hem acordat que hi haurà un període de transició en el qual els ducs de Sussex passaran temps al Canadà i al Regne Unit», explica el comunicat de la monarca.



La relació entre els germans

La mala relació entre Enric i Guillem ha estat un dels motius que, segons la premsa, han precipitat la decisió del primer. No obstant això, i davant d'aquests rumors, els dos fills de Lady Di han decidit fer un pas endavant per desmentir-ho. Primer va ser el príncep Enric el que va parlar d'un distanciament amb el seu germà, cosa que explicava que era «normal» a causa del seu canvi vida després de casar-se amb Megan Markle. Però Guillem era molt més contundent i, segons fonts pròximes a The Times, el marit de Kate Middleton assegurava que «ja no podia continuar abraçant el seu germà». Una tensió que els mitjans britànics han titllat de bullying per part de l'hereu al tron al seu germà i Megan.

Davant aquestes afirmacions, els dos gemans van fer públic ahir un comunicat conjunt. «Per als germans, que es preocupen tant per les malalties mentals, l'ús d'aquest llenguatge és ofensiu i potencialment perjudicial», asseguren, responent així a les informacions que asseguren que els ducs de Sussex s'han vist allunyats de la resta de la Família Real per «l'actitud d'intimidació» i assetjament del príncep Guillem.