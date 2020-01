Madrid Fusión guardona una excuinera d'El Celler

Camila Ferraro, cuinera del restaurant Sobretablas de Sevilla, va ser proclamada ahir Cuinera Revelació al certamen gastronòmic Madrid Fusión; és el primer cop que una dona obté aquesta distinció, que va ser creada l'any 2003 i que han rebut, entre d'altres, Ricard Camarena, David Muñoz, o Rodrigo de la Calle. Nascuda a Sevilla l'any 1987, Camila Ferraro té una important vinculació amb les comarques gironines: va treballar quatre anys a la cuina del restaurant El Celler de Can Roca, on va conèixer el sommelier gironí Robert Tetas, qui es convertiria en la seva parella i amb qui va muntar Sobretablas.

L'establiment va obrir el mes d'octubre de 2018 i de seguida es va convertir en el restaurant de moda a Sevilla: des de llavors no ha parat de rebre elogis tant a les xarxes socials com a la premsa local especialitzada. I ara el reconeixement per part d'un certamen tan prestigiós com Madrid Fusión. La seva proposta gastronòmica, segons explicaven el maig passat a Diari de Girona, es basa en la «cuina andalusa amb tocs modernistes i aportacions catalanes».

També ha estat guardonat en l'edició d'aquest any de Madrid Fusión (que es va acabar ahir) el pastisser d'El Celler de Can Roca, Jordi Roca, que dimarts va rebre un reconeixement per la importància que sempre ha atorgat a la xocolata en les seves creacions, així com per la seva tasca de recerca d'aquest aliment. Roca va ser distingit en el Madrid International Pastry (MIP 2020), el primer congrés de pastisseria, fleca i xocolateria d'Espanya, celebrat en paral·lel a Madrid Fusión, i en el qual va explicar el seu projecte de Casa Cacau.