El Temporada Alta americà durà 21 espectacles a Lima, Buenos Aires i Montevideo

El festival Temporada Alta a Iberoamèrica presentarà una vintena de propostes a Buenos Aires, Lima i Montevideo al febrer. De l'1 al 21 de febrer, la vuitena edició de la cita americana presentarà quatre propostes catalanes, a més d'una nova edició del Torneig de Dramatúrgia Transatlàntic amb autors d'una banda i l'altra de l'oceà.

Si l'any passat va ser la primera vegada que s'apostava perquè una producció pròpia fes el salt a Iberoamèrica - Tierra baja amb Lluís Homar-, aquest any es repeteix la fórmula i serà el torn de Kassandra, el monòleg de Sergio Blanco protagonitzat per Elisabet Casanovas. A l'edició iberoamericana d'enguany també s'hi podran veure la premiada A.K.A (Also Known As), amb Albert Salazar de protagonista; Hasta agotar existencias (Ensayando para que la muerte de mi madre no me pille desprevenida), de la barcelonina Veronica Navas Ramírez, i Parias, el darrer muntatge del titellaire aragonès Javier Aranda, que es va poder veure a la sala La Planeta en l'última edició del festival.

L'escena catalana és el nucli de la programació que porta el certamen gironí a l'Argentina, el Perú i l'Uruguai, però en total s'han previst entre les tres ciutats més de seixanta representacions de 21 espectacles, amb propostes de teatre, dansa, circ i noves dramatúrgies d'onze països diferents, com Itàlia, Bèlgica o Portugal.