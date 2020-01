Allau de crítiques a Rosalía i Dua Lipa per llançar bitllets a «strippers» en un club després dels Grammy

La festa posterior als Grammy de Rosalía ha aixecat una gran polèmica a les xarxes socials. I és que l'artista, que va endur-se un guardó d'aquests prestigiosos premis, va assistir a un club de «striptease» amb la popular cantant i model anglesa Dua Lipa.



A la festa, organitzada per la cantant Lizzo, que és la propietària del club 'Crazy Girls' a Los Ángeles. A més, hi van assistir més cares conegudes com el raper Lil Nas X o el dissenyador Alexander Wang.



Durant la nit, diversos dels assistents van publicar a les xarxes socials imatges de la celebració, i entre elles es poden veure Rosalía i Dua Lipa, de costat, tirant bitllets a les «strippers» mentre ballen davant seu.



Aquest fet ha estat molt criticat a les xarxes socials, on la gent ha recriminat el gest i la festa en general en considerar-ho masclista i els 'hashtag' #DuaLipaIsOverParty («La festa de Dua Lipa s'ha acabat»), #RosalíaIsOverParty i #LizzoIsOverParty han estat tendència a Twitter al llarg de les últimes hores, si bé és cert que d'altres usuaris defensaven que les «strippers» desenvolupaven la seva feina lliurement.





Soy la única que ve esto mal???????????? En plan tías ricas tirándole pasta a otras no sé si me entendéis https://t.co/fIpK5QVhCP — warhol. (@warholgrrrl) January 28, 2020

que buen ejemplo dua lipa, lizzo, rosalia sexualizando mujeres pero bueno después salen a decir que son feministas pic.twitter.com/1SEhX7d2AK — lil agosx (@lewisbruises) January 28, 2020

No me pateen, de verdad tengo la duda. ¿Por qué defienden lo que hicieron Dua Lipa, Lizzo o Rosalía? O al menos por qué lo justifican, no es mi intención cancelarlas ni nada, nunca escuché más de una canción de ellas, pero... ¿No está mal de todas formas? — Txibas. (@froussord) January 28, 2020