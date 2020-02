Sis escoles de Barcelona limitaran la carn vermella a un sol dia a la setmana

Sis escoles de Barcelona començaran una iniciativa pilot que limitarà la carn vermella i processada en els seus menús a un sol dia a la setmana, mentre que potenciarà el consum de proteïnes vegetals, com llenties i cigrons, a dues vegades a la setmana, especialment en els segons plats.

En una roda de premsa, la regidora de Salut de Barcelona, Gemma Tarafa, va detallar ahir que l'Ajuntament i l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) han consensuat la proposta amb les escoles Dovella, Mallorca, Ramon Casas, Pari Poveda, La Farigola del Clot i Patronat Domènech.

«Dels cinc dies, dos segons plats tindran proteïna vegetal de proximitat. Els tres restants hi pot haver proteïna animal, però, com a màxim, un de carn vermella i processada. Així doncs, els altres dos dies es pot donar carn blanca, peix i ous», va detallar Tarafa.

La gerent de l'ASPB, Carme Borrell, va exposar que el 78% dels nens d'entre 3 i 4 anys i el 42% dels adolescents d'entre 13 i 19 mengen carn tres o més vegades per setmana, en el límit del que es considera consum excessiu, i va afegir que el 80% dels nens i adolescents no consumeix suficient fruita i verdura.

La iniciativa forma part de les mesures del consistori barceloní en el marc de la declaració d'emergència climàtica a la ciutat el passat 15 de gener: «Amb mesures com aquestes guanyem tots: la ciutadania i el planeta. Apostem per polítiques innovadores i valentes i no volem que la ciutat estigui d'esquena al camp i l'agricultura», va dir Tarafa.