Mor als 103 anys l'actor Kirk Douglas

El llegendari actor Issur Danielovitch Demsky, més conegut com a Kirk Douglas, ha mort aquest dimecres als 103 anys. La mateixa família del mític 'Espàrtac' de Stanley Kubrick ha informat dels fets.

"Per al món era una llegenda, un actor de l'època daurada de cinema, compromès amb la justícia i les causes en què creia que marcava una pauta a la qual tots nosaltres havíem aspirar" , ha explicat el seu fill, el també actor Michael Douglas.

El centenari actor ha protagonitzat un total de 92 pel·lícules, entre les que destaquen grans clàssics com 'Espàrtac' o 'Camins de glòria'. Va estar nominat en tres ocasions al premi Oscar a millor actor, però no va ser fins el 1996 quan va pujar a l'escenari per recollir l'estatueta en reconeixement a tota la seva carrera.