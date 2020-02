Mor de manera sobtada Diana Garrigosa, l'esposa de Pasqual Maragall

Diana Garrigosa, l'esposa de l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall, ha mort aquest dilluns a la tarda de forma sobtada als 76 anys.



Llicenciada en econòmiques i professora d'informàtica, Garrigosa va tenir tres fills amb Maragall, i va ser militant del PSC durant bona part de la seva vida. Es va donar de baixa del partit el 2006, poc abans que se sabés que el seu marit no tornaria a ser presidenciable. Dos anys més tard, quan ja se sabia que Maragall estava afectat d'alzheimer, la parella va crear la Fundació Pasqual Maragall dedicada a la lluita contra aquesta malaltia. Garrigosa presidia actualment la institució.



L'any 2010 Garrigosa i Maragall van protagonitzar la pel·lícula 'Bicicleta, cullera, poma' de Carles Bosch, que aprofundia sobre la dolència.





Mostres de dolor

Assabentat de la mort de Diana Garrigosa, esposa del MHP Pasqual Maragall, vull expressar el meu condol i tot el meu afecte al president Maragall i a la seva família. Sóc testimoni del seu immens treball, generós i incansable, en la lluita contra l'Alzheimer. Descansi en pau. — Carles Puigdemont (@KRLS) February 10, 2020

Guardarem un lloc especial de la nostra memòria individual i col·lectiva per a Diana Garrigosa, amb el seu exemple i el seu caràcter, en agraïment a la feina feta. Una abraçada al president Maragall i a la resta de la família i amics — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) February 10, 2020

Colpida per la mort sobtada de la Diana Garrigosa. Una abraçada molt forta i tot el meu escalf a familiars i amics. Sempre ens quedarà el seu gran llegat al capdavant de la @fpmaragall — Teresa Cunillera (@CunilleraTeresa) February 10, 2020

Torno d'una tarda estranya de comiats que s'acaren amb serenor i m'assabento de la trista notícia de la mort de Diana Garrigosa. Una abraçada de condol al MHP i a tota la família. Ahir vaig poder abraçar-ne una part a la festa de l'ametller florit. Descansi en pau @ernestmaragall — Laura Borràs ?? (@LauraBorras) February 10, 2020

