El Festival de Peralada, nominat al millor certamen pels International Opera Awards

El Festival Castell de Peralada és un dels nominats als International Opera Awards 2020 en la categoria de Millor Festival. El certamen gironí ha estat seleccionat al costat del Donizetti Opera Festival de Bergamo, el George Enescu Festival de Bucarest, el Macerata Opera Festival, O19 (Opera Philadelphia) i el Festival Salzburg.

A banda del Millor Festival, hi ha 17 categories més (cantants, compositors directors, produccions, teatres, orquestres, cors, etc.), i el Teatro Real, de Madrid, encapçala la llista de nominacions amb quatre candidatures: Companya d'òpera, Orquestra d'òpera, Millor estrena i Millor enregistrament en DVD. Els guanyadors d'aquesta edició dels premis es donaran a conèixer el 4 de maig a Londres. La llista de finalistes ha estat confeccionada per un jurat internacional que inclou crítics, directors d'òpera, directors i creadors, presidit per John Allison, editor de la revista Opera i crític de música clàssica de The Daily Telegraph.