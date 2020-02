L'embotit olotí d'Espuña es cola a l'oscaritzada 'Parásitos'

Els Premis Oscar 2020 han tingut aquest any gust garrotxí. I és que un dels productes de l'elaborador d'embotits Espuña forma part de l'attrezzo de la pel·lícula "Parásitos", la gran trionfadora dels Oscar. Ho revela El Periódico, que ha detectat la presència d'un paquet de salami de la marca d'Olot en un moment crucial del film. És un moment fugaç, però quan una de les protagonistes obre la nevera apareix el paquet negre i vermell de l'embotit de la gamma Selecció Xarcuteria d'Espuña.

En declaracions al mateix mitjà, Jordi Ventolà, del departament de màrqueting d'Espuña explica que ningú de l'empresa s'havia adonat de la presència a la popular pel·lícula. Per la seva banda, el CEO de la companyia, Esteve Espuña, explica que el mercat coreà suposa un 1% de la seva facturació i que hi són presents a través de botigues gourmet on venen perneil serrà, llonganissa, salami i diversos snacks.

Es dona el cas que Esteve Espuña va residir tres anys a Seül, on va treballar per Samsung, i que la seva dona és coreana. "És una pel·lícula formidable que sap reflectir molt bé la diferència de classes del país, però la veritat és que mai hauria pensat que arrasaria en els Oscars", diu el directiu a El Periódico.

A banda dels embotits d'Espuña, a "Parásitos" també hi apareix roba de Bobo Choses, una firma de tèxtil infantil de Mataró, o xips de Patatas Bonilla, una firma gallega que ha disparat les vendes gràcies a la presència en el film. Pasarà el mateix amb l'embotit d'Espunya?