Mor Katherine Johnson, la «figura oculta» de la NASA

Katherine Johnson, la matemàtica que va calcular les trajectòries que van permetre aterrar als tripulants de l''Apollo XI' després que Neil Armstrong i 'Buzz' Aldrin haguessin trepitjat la Lluna, ha mort aquest dilluns a casa seva als 101 anys.



Johnson, la història de la qual recorda la pel·lícula 'Figuras ocultas', juntament amb la d'altres afroamericanes, que van ser ignorades durant dècades, va viure els seus últims anys entre reconeixements mundials, incloent-hi els de la seva organització i el Govern dels EUA. Obama la va guardonar amb la Medalla de la Llibertat i va ser considerada un exemple per tornar a impulsar el paper de les dones en la ciència i la tecnologia.





Our @NASA family is sad to learn the news that Katherine Johnson passed away this morning at 101 years old. She was an American hero and her pioneering legacy will never be forgotten. https://t.co/UPOqo0sLfb pic.twitter.com/AgtxRnA89h