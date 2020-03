Katy Perry anuncia que espera un fill d'Orlando Bloom

Katy Perry ha confirmat la notícia que es venia parlant des de fa dos dies, la cantant espera l'arribada del seu primer fill amb Orlando Bloom. Una bona notícia que arriba en un moment d'allò més especial per a la parella.

Després d'haver-se donat una segona oportunitat, la intèrpret i l'actor sembla que han reprès amb més força la seva relació. Per a Katy Perry aquest serà el seu primer embaràs, mentre Bloom repetirà en el món de la paternitat, ja que té al seu fill Flynn de 9 anys, fruit de la seva relació amb la top model Miranda Kerr.



La cantant ha decidit anunciar aquesta bona notícia d'una manera molt original, en el seu nou videoclip Never Worn White. Després d'aparèixer lluint panxeta, Katy Perry iniciava un vídeo a Instagram Live per confirmar el seu embaràs: "Aquest és probablement el secret que més temps he guardat".

"Hi ha moltes coses que succeiran aquest estiu, no només donaré a llum, literalment, sinó també en sentit figurat alguna cosa que heu estat esperant", explicava Perry en referència al seu nou àlbum. Un naixement que culminarà la felicitat de la parella. Enhorabona!