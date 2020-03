La festa Holi que celebra la fi de l'hivern arrenca per als devots hindús

La festa Holi que celebra la fi de l'hivern arrenca per als devots hindús

Devots hindús participaven ahir en el festival Holi a dintre del temple de Nandgaon, situat a l'estat indi d'Uttar Pradesh. Nandgaon és el lloc on es diu que el déu Krishna va passar els seus anys de joventut. Amb aquesta festa marcada per la vistositat dels colors, a gairebé tota l'Índia se celebra l'acabament de l'hivern. Tot i que enguany el dia principal de la celebració serà el dimarts 10 de març (sempre és l'endemà de la lluna plena d'aquest mes), en moltes zones del país el festival ja ha arrencat, tal com es pot comprovar a la fotografia.