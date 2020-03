Els grans aplecs comencen a Celrà

Un acte a Perpinyà com a Capital de la Sardana.

Un acte a Perpinyà com a Capital de la Sardana. acn

Aplec de Celrà



Com cada any, Celrà obre la temporada del que podríem denominar dels Grans Aplecs, que s'aniran desenvolupant a molts de les poblacions de les nostres comarques, fins al mes d'octubre.

Les cobles Mediterrània, Bisbal Jove i Ciutat de Girona actuaran al 48è aplec de la sardana de Celrà, que tindrà lloc el diumenge 8 de març a la plaça de la Sardana (zona de les piscines municipals).

La jornada es desenvoluparà en sessions de matí i tarda, a les 10.30 i a les 16, i s'hi interpretaran un total de 28 sardanes. Entremig, hi haurà el tradicional dinar al mateix recinte de l'aplec, al pavelló cobert de la Fàbrica.

Els tiquets per al dinar es poden adquirir al casal de la gent gran Can Ponac, a Can Sixt Alzina i a la Llibreria Biscle al preu de 16 euros. El menú inclourà fideuada, botifarra i pollastre, postres, pa, aigua, gasosa, vi, cafè i gotes.

Una jornada sardanista ben completa i divertida que serà transmesa per Ràdio Celrà.



Vilablareix.

Aplec de Sant Roc



L'Aplec de Sant Roc o de les Núvies és un aplec tradicional que se celebra a Sant Roc de Vilablareix, en honor a Sant Roc. La quaresma puja i baixa segons la lluna nova de febrer, l'aplec de Sant Roc, també es mou en el calendari, lluny de la diada del sant, que és el 16 d'agost. Aquest any serà el proper diumenge.

Una curiositat de la diada és la tradició que «una noia amb ganes de trobar xicot, si acudeix al Sant amb devoció, no passarà l'any sense trobar minyó».

A mitjans del segle XX, cap als anys 40, l'aplec fou traslladat a l'esplanada que hi ha davant l'església de Sant Menna, a partir de l'abandó de la capella. I des de la seva restauració de l'any 2002, l'aplec es torna a fer a la mateixa esplanada de l'ermita.

Naturalment hi ha la celebració de l'Eucaristia i ballada de sardanes.



Aplec dels perdons

a Lloret de mar



El nom de «perdons» es refereix a les indulgències que l'església concedia als fidels que durant les vespres o el dia del segon diumenge de Quaresma (dels perdons) haguessin confessat i combregat i fessin les oracions tradicionals a l'ermita. Aquestes indulgències compensaven els possibles excessos comesos durant el Carnaval.

Cada segon diumenge de Quaresma té lloc el tradicional Aplec, una caminada fins a l'ermita de Santa Cristina que arrenca a la plaça de la Vila i que culmina amb sardanes, que interpretarà la cobla La Principal d'Olot i una arrossada popular.

La sortida i arribada es fa des de la plaça de la vila i es desenvolupa la marxa més emblemàtica de totes, la Marxa Popular a les Ermites de Lloret, un recorregut per totes les ermites d'aproximadament 18 quilòmetres que permet veure des d'una altra perspectiva la vila de Lloret de Mar; Sant Quirze, les Alegries, Sant Pere del Bosc, i Santa Cristina, sense deixar de banda el monument a l'Àngel, la capella de la Mare de Déu de Gràcia i la Creu de Terme.

I a l'arribada, al bell mig de la platja gran, un esmorzar per a tots els participants.



Matança del porc

a la Cellera



El pròxim dia 8 de març se celebra la 47a edició de la fira i festa de la matança del porc de la Cellera que consta de fira de productes del porc, fira de brocanters, tastets d'especialitats locals, visites guiades al poble, Missa a l'Església Parroquial, dinar popular tradicional de matar porc, cercavila amb els Grallers i Geganters de La Cellera i ballada de sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles.



Perpinyà



La finalització de Perpinyà com a Capital de la Sardana té previst un doble esdeveniment final el diumenge 8 de març. Serà amb la Festa Anual de les colles de sardana esportiva que organitza la Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya (UCS).

En aquesta ocasió es lliurarà a les colles de competició i els participants individuals de revesses els trofeus acreditatius de la temporada anterior. A més a més, a la tarda hi haurà la cerimònia final de cloenda de la capitalitat sardanista, amb una ballada inclosa a càrrec de la cobla Mil·lenària.



ANETO



La Confederació Sardanista de Catalunya ha renovat el conveni de col·laboració amb la marca de caldo Aneto per 5è any consecutiu. D'aquesta manera els Aplecs i concursos de sardana esportiva podran oferir degustacions dels seus productes, així com marxandatge, amb l'objectiu de facilitar el seu atractiu i el seu finançament.

Així, totes les entitats que ho demanin podran aconseguir brics de caldo per distribuir entre els sardanistes, bosses comercials i un lot de productes per esdeveniment. La coordinació per demanar-ho serà a través de les federacions territorials d'Aplecs i la Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya (UCS).



Salvador Saumoy

es retira



Salvador Saumoy ha estat el representant de la Jovenívola de Sabadell els darrers 40 anys, i ara deixa aquesta tasca. Per això a principis del mes de febrer se li ha fet un homenatge sorpresa a l'hotel Urpí de Sabadell, amb gran quantitat de sardanistes, compositors i músics que li han anat a fer costat.

L'esdeveniment ha consistit en un dinar, el reconeixement de tots els assistents amb el lliurament de diverses plaques i fotos commemoratives i un petit concert de la Jovenívola de Sabadell.

La presentació ha anat a càrrec de Jaume Nonell i hi han assistit personalitats del món de la sardana com Joaquim Rucabado, president de la Confederació Sardanista de Catalunya; Núria Escudé, presidenta de la Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya (UCS) o Joan Ventura, president de la Comissió d'Aplecs de Barcelona.

La figura de Saumoy ha estat cabdal per a aquesta cobla, ja que amb la seva tasca no només la va formar a partir de l'Escola Experimental de Música de Cobla i Banda de Sabadell, sinó que la va consolidar i expandir.

Durant gairebé 44 anys ha lluitat per aquesta cobla i per extensió, per la cobla en general. Així, el 2002 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Ara, però, a partir d'aquest mes de març la seva feina s'haurà acabat. El relleu el prendrà Jaume Prat.



Ballades al davant de la

catedral de Barcelona



El dissabte dia 22 de febrer tornaren les ballades dels dissabtes a la tarda al Pla de la Catedral, després de les gestions que ha desenvolupat l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona (ACFB) amb l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelon (ICUB) per recuperar un projecte que semblava abocat a desaparèixer després de la mort de Sebastià Alba, el seu dinamitzador.

Així, la ballada serà en el seu horari habitual, a les 6 de la tarda amb la cobla La Principal del Llobregat.

La programació durarà, de moment, fins a finals de juny. Durant els mesos d'estiu (juliol, agost i setembre) i fins a la Mercè se celebrarà una ballada setmanal, amb el dia encara per concretar. Després de la Mercè, les ballades tornaran als dissabtes a la tarda, a les 6, fins a finals de novembre.

Així, el projecte que va endegar fa 50 anys l'Obra Sardanista Violetes del Bosc ha trobat continuïtat. El cicle s'integra dins d'un nou concepte de ballades al Pla de la Catedral que coordina l'ACFB.

D'aquesta manera l'entitat s'encarrega de les ballades tradicionals de disssabte a la tarda i diumenge al matí, a un dels indrets emblemàtics de Catalunya. De fet, la idea és que siguin un «monument» més, de caire immaterial, de l'atractiu de Barcelona.

A més a més, aquest nou format busca la col·laboració dels sardanistes i la ciutadania en general. Per això s'ha creat una pàgina en què es poden aconseguir els formularis per finançar aquestes ballades. L'import que doni la gent es podrà desgravar de la declaració de la renda de l'any en curs. Si les més de 800 persones que van signar una sol·licitud per mantenir les ballades fan una bona donació cada any, les ballades estaran assegurades.

El projecte compta amb la col·laboració de la Confederació Sardanista de Catalunya, la Fundació Universal de la Sardana, La Principal del Llobregat i diversos col·laboradors.

sardana de l'any



Eliminatòries d'aquest cap de setmana : Sió de Jan Fité, Dies de dol i dunes de Juan Moliner, 2019, a l'ombra del Castellet, 25 anys màgics de Lluís Alcalà.