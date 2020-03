Rufus Wainwright presentarà el seu nou àlbum al Festival de Peralada

El pianista novaiorquès Rufus Wainwright presentarà el seu nou disc al Festival de Peralada el proper 10 de juliol. La cita alt-empordanesa serà l'única oportunitat per poder veure l'artista nord-americà, ja que no farà més actuacions a Catalunya durant aquest any. Wainwright portarà a Peralada les noves cançons del seu darrer àlbum, Unfollow the rules. Segons va informar ahir l'organització del festival, les entrades per a aquest concert es podran comprar a festivalperalada.com a partir d'avui divendres, a les 10 del matí, amb preus que oscil·len entre els 40 i els 85 euros, amb l'opció de comprar entrades prèmium a 95 euros.

A més de l'artista de Nova York, el cartell de Peralada compta ja amb altres grans atractius de cara a aquest 2020, tot i que en falten per conèixer. En concret, destaquen el Ballet de Houston, el duet format per Jonas Kaufmann i Maria Agresta o la possibilitat de veure per primera vegada al festival empordanès l'òpera Aida de Giuseppe Verdi, amb un clar to futurista. La programació completa per la pròxima edició del festival es coneixerà el pròxim 24 de març.