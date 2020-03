La Conferència Episcopal denuncia la vulnerabilitat dels migrants

El bisbe de Vitòria, Juan Carlos Elizalde, ha estat elegit responsable de l'àrea de Migracions i Mobilitat Humanana de la Conferència Episcopal, i el seu objectiu és «fer visibles als migrants i refugiats i l'enorme vulnerabilitat que pateixen». Aquest càrrec serà exercit pel prelat de Vitòria sota el nou mandat de Juan José Omella al capdavant de l'Església a Espanya i «en estret diàleg amb Roma», segons ha informat la diòcesi.

Durant aquesta setmana, l'Església renova els seus òrgans de govern amb Omella com a nou president de la Conferència Episcopal Espanyola. Dimecres passat a la tarda, la majoria absoluta dels el plenari dels bisbes va designar Elizalde com a responsable de Migracions i Mobilitat Humana, departament episcopal encarregat, entre altres tasques, dels immigrants i refugiats que fugen de guerres i violència.

El Bisbat de Vitòria ha destacat que «aquesta nova responsabilitat d'ampli caràcter social» aborda també temes com la tracta d'éssers humans, l'explotació de dones i menors, «les persones a la deriva en els mars o que no poden atracar a port segur, a més de les capellanies i missions de llengua espanyola a països d'Europa».



Treball entre institucions

«La importància d'aquesta comesa rau, no només per ser un dels reptes als quals s'enfronta la societat espanyola i europea en el seu conjunt, sinó pel treball interinstitucional que suposa amb governs, organismes supranacionals, ONGs i forces i cossos de Seguretat de l'Estat entre d'altres, on el diàleg ha de ser constant i fluid i la cooperació peça fonamental d'aquestes relacions», ha apuntat.

A més, aquest càrrec suposa «un tracte molt estret amb la Santa Seu a l'ésser aquesta, la situació dels migrants i refugiats, una prioritat del papa Francesc per a tota l'Església».

En aquest sentit, Elizalde mantindrà «un vincle directe molt proper» amb el denominat «Grup Santa Marta», creat el 2014 per iniciativa de l'Papa i format per més de 20 països d'Occident per respondre a la tracta de persones i al repte d'acollir refugiats, amb seu al Vaticà.