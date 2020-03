Un llibre revela quin va ser el paper crucial de la dona en l'origen del cristianisme

Sant Pau i les dones és el títol d'un llibre que acaba de publicar l'editorial Claret i que destaca el paper crucial de les dones en les primeres comunitats cristianes, després d'investigar sobre les amigues, germanes i testimonis que van col·laborar activament en la missió evangelitzadora de l'apòstol.

Es tracta d'una obra col·lectiva coordinada i editada per Núria Calduch-Benages, professora ordinària d'Antic Testament a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma i des del 2014 membre de la Pontifícia Comissió Bíblica. Calduch-Benages ha publicat una dotzena de llibres i és autora d'uns 250 articles científics i divulgatius.

Sant Pau i les dones és el tercer volum de la trilogia dedicada a les dones a la Sagrada Escriptura i forma part de la col·lecció «La Gran Biblioteca», que parla de temes relacionats amb la Bíblia i inclou estudis i reflexions bíbliques que tradicionalment només estaven a l'abast dels especialistes.

Segons l'editorial, aquest nou llibre aprofundeix en les amigues, les germanes i els testimonis que van col·laborar activament en la missió evangelitzadora de l'apòstol Sant Pau i revela tant la importància de la dona en les primeres comunitats cristianes com la igualtat entre l'home i la dona.

En el text apareixen algunes figures femenines menys conegudes, com l'anònima esclava posseïda per un esperit i curada per Pau, o els tres grups de dones que van exercir un paper important en l'Església primitiva: les profetesses, les diaconesses i les vídues.

Segons l'autora, «els escrits paulins deixen testimoni del paper actiu de les dones en les primeres comunitats cristianes, implicades com eren en el camp de la caritat, del diaconat, de la catequesi, de l'evangelització i de l'apostolat».

«Sant Pau i les dones» recull també alguns dels textos publicats en el suplement mensual «Dones Església Món» de l'Observatore Romà, la gran majoria dels quals estan signats per reconegudes biblistes de diferents països d'Europa i Estats Units.

Calduch-Benages ha defensat que la dona «està cridada a ser una presència activa, compresa i vivificant en una Església que avui més que mai té necessitat del geni femení per poder anunciar l'Evangeli amb transparència i coherència de vida».