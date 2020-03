Científics catalans posaran sensors per controlar els canvis de l'Antàrtida

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) lidera una expedició científica a l'Antàrtida per desplegar sensors acústics permanents que serveixin per supervisar els efectes del canvi climàtic i de les activitats humanes sobre els ecosistemes polars. «El soroll està augmentant, hi ha més activitats humanes al mar i, per tant, més vaixells, diàriament hi ha més de 50.000 vaixells de càrrega que transiten pel mar i hi ha també altres activitats que fan que el soroll augmenti i els seus efectes també», explica l'investigador Michel André, director del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques (LAB) de la UPC.

André ha sortir en una expedició a l'Antàrtida per recollir les primeres mesures de l'estat acústic de l'oceà des d'aquest punt del planeta i assajar la instal·lació d'estacions permanents d'escolta que serveixin per monitoritzar els efectes del canvi climàtic en la biodiversitat antàrtica.

«Tinc el privilegi de contemplar la naturalesa en la seva expressió de puresa superlativa, on el silenci de la vida salvatge es propaga sense fi en l'oceà, protegit pel gel mil·lenari de l'Antàrtida. Aquest equilibri és, sens dubte, molt fràgil. Està a les nostres mans acceptar el repte de preservar-lo per a les generacions futures», diu l'investigador abans d'iniciar el seu viatge. Els científics volen obtenir dades de referència sobre en quin estat de conservació es troba l'Antàrtida abans que les activitats humanes la envaeixin.

«Les dades que s'estan recollint ens permetran saber l'estat gairebé zero (l'original), perquè ja estem lluny d'aquest estat net de contaminació, el que permetrà que quan arribi més contaminació sapiguem l'estat vital d'aquests organismes i podrem optar per implementar mesures de conservació per als animals», explicat André. El projecte contempla instal·lar tecnologia de hidròfons -micròfons i sensors adaptats a l'aigua, capaços de gravar sons audibles, però també infra i ultrasons provinents de qualsevol font biològica o generada per activitats humanes- i d'ordinadors que utilitzen tècniques d'Intel·ligència Artificial.

Un cop instal·lats els equips a l'Antàrtida, les dades recollides seran processades i analitzades al LAB, vinculat a l'Escola Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú, que ja disposa de sensors en gairebé tots els oceans i, a partir d'ara, l'Antàrtida serà també un nou punt de mapa que es podrà estudiar. L'any 2018 el laboratori també va instal·lar un observatori acústic a l'Amazones, amb altres investigadors del Brasil i Austràlia.