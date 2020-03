L'Òpera de Los Angeles considera «creïbles» les acusacions contra Plácido Domingo

L'Òpera de Los Angeles ha anunciat que la investigació interna per les acusacions per presumpte assetjament sexual contra el que va ser director general de la institució, Plácido Domingo, conclou que aquestes són creïbles. En un comunicat, l'Òpera nord-americana informa de la conclusió de la investigació «exhaustiva i independent» duta a terme sobre la conducta de Domingo després de la realització de més de 44 entrevistes, entre elles dues presumptes víctimes, i l'examen de milers de documents.

L'equip d'investigació va rebre una desena de denúncies per conducta inapropiada contra el tenor espanyol des del seu nomenament com a assessor artístic el 1986 fins a la seva renúncia com a director general el 2019 i dels seus testimonis es reflectia que algunes d'elles no s'havien sentit «incòmodes» davant el comportament de Plácido Domingo fins a altres que descrivien «traumes significatius». «Les acusacions eren creïbles, en part a causa de les similituds en els seus relats», conclou la investigació.

Durant el procés d'investigació també es va consultar el mateix tenor, que va negar totes les acusacions. Així, Domingo va defensar que tots els contactes van ser consentits. La investigació assenyala que va trobar sincer el testimoni del tenor en negar un comportament inadequat però subratlla que també va percebre que altres vegades les seves negacions eren «menys creïbles o faltes de coneixement».