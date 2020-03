Nova Trobada de Fiscorns de Catalunya a Torroella

VA de fiscorn



Dilluns 2, la Casa de la Sardana de Barcelona acollí la xerrada El fiscorn baix de cobla. Història i desenvolupament a les cobles catalanes, una sessió per divulgar aquest instrument que es reforçarà demà amb una trobada professional a Torroella de Montgrí i la creació d'una associació específica per difondre el fiscorn. La trobada es farà a porta tancada per les mesures contra el coronavirus.

El Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí serà la seu d'una trobada de fiscornaires de tot Catalunya per intercanviar experiències, treballar la tècnica i assajar diverses peces.

A la tarda se celebrarà una reunió per constituir oficialment l'entitat Fiscorn.cat Associació de Fiscorns de Catalunya. Entre els objectius de l'entitat s'hi troba la voluntat d'explicar i difondre aquest instrument, treballar per al seu ensenyament, desenvolupar una pàgina web on intercanviar materials com ara partitures o instruments de 2a mà i preparar tot tipus de possibilitats de difusió. Aquest projecte enllaça amb d'altres que han treballat per difondre d'altres instruments de la cobla, com el flabiol.



Concurs vila d'Amer

Memorial Pere Fontàs



L'organització del Concurs de Composició de Sardanes Vila d'Amer Memorial Pere Fontàs ha remarcat el termini per presentar-se a aquesta 9a edició, ja que finalitza el dijous 30 d'abril, a les 14.00.

El primer premi és de 1.300 euros, el segon està dotat amb 700 i el premi del Jurat Popular és de 600.

A la vuitena edició el guanyador absolut va ser Antoni Serra i Oribe, que va aconseguir els guardons del jurat i del jurat Popular. La seva periodicitat és bianual, així que la darrera convocatòria va ser el 2018.

Els aspirants poden presentar un màxim de dues obres, i han de ser sardanes originals i inèdites, i no poden haver-se interpretat públicament amb anterioritat, ni que estiguin presentades simultàniament ni premiades a d'altres concursos.

S'ha de fer arribar a l'Ajuntament d'Amer. Al sobre hi ha de constar «9è Concurs de Composició de Sardanes Vila d'Amer Memorial Pere Fontàs». Cada original tindrà el títol de la sardana i un lema, però no el nom de l'autor. Així, per garantir l'anonimat del compositor cal incorporar un sobre tancat que dins contindrà una targeta amb el títol i el lema, el nom i els cognoms de l'autor, el telèfon, l'adreça actual i un breu currículum. Si hi ha cap indicació que permeti identificar l'autor, s'eliminarà automàticament l'obra del concurs. Com és norma, els títols de les obres han d'estar relacionats amb Amer. Si s'hi presenten dues obres, la primera complirà aquest precepte, i la segona podrà titular-se manera lliure. A més a més, es valorarà, sense ser excloent, que reflecteixi la idiosincràsia, com a compositor, del mestre Pere Fontàs.

La Comissió del certamen nomenarà un jurat format per persones de reconeguda solvència musical que decidirà al juny les cinc sardanes finalistes.

Aquestes obres seran les que valoraran el jurat i el jurat Popular. D'entre les escollides, el jurat votarà la primera i la segona, mentre que el premi popular sorgirà dels vots del públic assistent al concert on s'interpretaran les peces finalistes, l'11 de juliol.

El Concurs de Composició de Sardanes Vila d'Amer Memorial Pere Fontàs el convoquen l'Ajuntament d'Amer, l'Agrupació Sardanista d'Amer i el Grup Excursionista Amerenc Esquelles. El seu objectiu és homenatjar, recordar i difondre el compositor amerenc Pere Fontàs, autor que va guanyar diversos premis destacats, com el Joaquim Serra o La Sardana de l'Any en dues ocasions, i també va rebre la Creu de Sant Jordi el 1988 amb La Selvatana.



Dia Universal

de la Sardana



El Dia Universal de la Sardana serà el 21 de juny. Aquest 2020 ha estat declarat l'Any Xaxu en commemoració dels 150 anys del naixement del compositor Josep Vicens i Juli, l'Avi Xaxu. Fruit d'això, la sardana unitària del Dia Universal de la Sardana serà Cantant l'amor d'aquest compositor escalenc que us convidem a programar-la.



Comptar i repartir



En els cursets d'ensenyament de ballar la sardana hem vist que se'n fan de comptar i repartir, puix per ballar bé la sardana, cal primer comptar els curts i els llargs, per això es ballen seguits i després ja efectuar les combinacions numèriques corresponents per poder acabar-la bé, normalment amb un tres llevat les poques (alguna n'hi ha) que el seu tiratge és de parells, o sigui, múltiple de dos (2, 4, 8...), la majoria «tiren» senars: 3, 5... Per això voldríem destacar negativament que en alguns programes impresos es donin ja els tiratges corresponents, per la qual cosa ja no cal comptar, ja ens ho donen fet. Doncs no, cal comptar, primer. Sí, en canvi, és molt positiu que el confeccionar el programa al costat del títol i nom del compositor s'hi anoti alguna dada de la sardana que s'interpretarà, any de naixement o mort, si s'escau, lloc de l'estrena i fins i tot si és dedicada.

Són petits detalls que cal tenir en compte pel bé de la nostra dansa, o així ho crec jo.