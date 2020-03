Els Albèniz seguiran oberts avui mentre la majoria de sales de cinema tanquen

Molts cinemes van anunciar ahir a la tarda que, per respectar les recomanacions de les autoritats públiques, tancarien les seves sales fins a nou avís. No obstant això, a la ciutat de Girona els cinemes Albèniz preveuen mantenir-se oberts. Segons van assenyalar fonts de l'empresa ahir al vespre, la programació prevista es mantindrà per ara sense canvis, tot i que restringint l'aforament a l'actual normativa. A les comarques gironines, també es mantenen oberts, en principi, els Odeón de l'Espai Gironès, tot i que des d'aquest diari no va ser possible contactar amb els seus responsables. La decisió sobre obrir o tancar no estava presa ahir al vespre als cinemes Roses.

Les dues sales de Figueres, els cinemes Arinco de Palamós, els cines Olot i totes les sales del grup Ocine (Girona, Blanes i Platja d'Aro) s'han adherit a les recomanacions i, fins que la situació no millori, suspenen la seva programació, que per aquest cap de setmana ja no contemplava estrenes.

El Gremi de Cinema de Catalunya va confirmar ahir que la majoria de cinemes tancaran les portes . En un principi el gremi havia adaptat l'exhibició a les normes establertes per a espectacles amb menys de mil persones.