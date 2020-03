Els bisbats inverteixen 30 milions en la restauració de temples amb valor cultural

Els bisbats i parròquies de Catalunya han invertit 29,7 milions d'euros entre els anys 2017 i 2019 per a la restauració de temples amb valor cultural. Catalonia Sacra ha anunciat, en aquest context, més d'una trentena d'activitats culturals, entre març i novembre, en 21 comarques catalanes per «conèixer i valorar el patrimoni d'arrel religiosa i visualitzar la seva diversitat» a través de visites guiades, itineraris per esglésies o conferències. El tret de sortida el donarà una visita guiada per conèixer el mosaic que Gaudí va crear per l'església de Sant Pacià de Barcelona. Una de les novetats és el sistema de reserves de places per a les activitats, que es farà a través d'internet.

Catalonia Sacra és una iniciativa dels deu bisbats amb seu a Catalunya que té com a objectiu donar a conèixer el patrimoni arquitectònic i artístic vinculat amb l'Església i que vol incrementar-ne el coneixement, la divulgació i facilitar-ne la visita.

Entre la trentena d'activitats hi figuren la descoberta de detalls de les catedrals, fixar-se en retaules, pintures murals i mosaics, estudiar detalladament les obres, així com descobrir esglésies desconegudes i de valor patrimonial. Es visitarà, per exemple, Sant Pere de Riudoms; les pintures contemporànies de l'església de Saurí o una visita nocturna a la catedral de Vic per veure les pintures de Sert.



Les catedrals, «nucli dur»

Maria Garganté, professora de la Facultat Gaudí, ha exposat aquesta setmana les activitats i ha recalcat que les catedrals són «un dels nuclis durs de la programació». «El fet que s'ofereixin visites any rere any i que aquestes vagin canviant posa de manifest que una catedral és un dispositiu que permet moltes possibilitats de visita i coneixement», ha indicat.

D'altra banda, s'ha fet balanç global de les inversions en restauració del patrimoni cultural que han fet els deu bisbats a Catalunya. Els bisbats i parròquies de Catalunya han invertit 29,7 milions d'euros per a la restauració de temples amb valor cultural entre 2017 i 2019. 8,45 milions l'any 2017; 11,68 milions, l'any 2018 i 9,60, l'any 2019. En el territori dels 10 bisbats amb seu a Catalunya hi ha prop de 4.050 esglésies de titularitat diocesana.

Alguns dels exemples són la restauració de la sala de la Mercè i la capella de Santa Llúcia de la Catedral; la restauració de les pintures murals de l'absis de l'església de Vilanova de la Muga; la reconstrucció del campanar de Sant Pere de Rosselló o la restauració de la Catedral del Sant Esperit.

Francesc Pardo, bisbe de Girona i president de Catalonia Sacra, ha destacat el compromís de les esglésies «amb l'economia» pel manteniment, conservació i restauració del patrimoni i ha remarcat que la inversió dels 29,7 milions d'euros «és només de les esglésies i no de les ajudes de les administracions».