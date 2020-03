Baixes dosis d'Aspirina poden reduir el risc de càncer de fetge

El consum a baixes dosis d'Aspirina pot ajudar a reduir el risc de càncer de fetge o la mortalitat relacionada per malalties hepàtiques, segons un estudi dut a terme per investigadors de l'Hospital General de Massachusetts (els Estats Units) i que ha estat publicat en el New England Journal of Medicine.

Per a l'anàlisi, els investigadors van examinar informació de registres suecs sobre 50.275 adults que tenien hepatitis viral crònica, un tipus d'infecció hepàtica causada pel virus de l'hepatitis B o C i que és el factor de risc més comú per al càncer de fetge.

Durant un seguiment de gairebé vuit anys, el 4% dels pacients que van prendre Aspirina en dosis baixes (menys de 163 mg/dia), enfront del 8,3 per cent dels no van consumir aquest medicament, van desenvolupar càncer de fetge.

A més, els experts van observar que aquells que havien pres Aspirina tenien un 31 per cent menys de risc de desenvolupar aquest tumor.

Ara bé, l'estudi ha mostrat que com més temps pren una persona una dosi baixa d'Aspirina, més gran és el benefici.