Víctor Vidal: "Llegir el diari mitiga l'angoixa del tancament"

L'estrès i l'angoixa que pot provocar el confinament a casa per frenar l'avanç del coronavirus es pot pal·liar amb una senzilla recepta: llegint el diari. Aquest és el consell de Víctor Vidal, expert en medicina laboral i inspector de la Seguretat Social, ferm defensor de la premsa per a reduir les dosis de cortisol en el cervell. "Llegir el diari en paper activa la vista, el tacte, l'oïda i fins a l'olfacte per la tinta", proclama Vidal.

L'olor de tinta característic de la premsa escrita "estimula la glàndula pituïtària i al mateix temps millora el nostre nivell cognitiu i de creativitat", assegura el doctor.

A més de mantenir-nos informats amb les versions digitals dels diaris, "ara que haurem de passar molt de temps a casa i que els quioscos estan oberts, aprofitem per llegir els diaris", insisteix. La lectura augmenta els nivells d'oxitocina, l'hormona del benestar i la felicitat, per gestionar les emocions, assegura.

"Els diaris i els quioscos són teràpia enfront de l'estrès", reitera al mateix temps que subratlla que una alimentació saludable en la qual no falti la xocolata amb almenys un 70% de cacau és també fonamental per mitigar l'aclaparament que podem patir durant aquests dies de tancament.

A més de la xocolata, Vidal recomana menjar espàrrecs, ametlles, festucs i qualsevol aliment que no estigui processament i contingui oligoelementos i vitamines essencials per a la regeneració cel·lular.Malgrat estar tancats a casa, "és important fer exercici físic tots els dies, aprendre a respirar, meditar i acaronar-se", finalitza.