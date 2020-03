Les pel·lícules sobre contagis, virus i epidèmies es tornen virals

En plena crisi pel coronavirus, les pel·lícules centrades en contagis massius, virus mortals i pandèmies mundials s'han tornat virals. Anys després de la seva estrena, cintes com Contagi, Pandemic, Esclat o El tren a Busan s'han convertit en les més buscades i consumides per les persones confinades dins les llars.

I és que, tot i que alguns d'aquests films alteren la realitat de les crisis sanitàries amb grans dosis de ficció i efectes especials, en altres ocasions les històries que s'expliquen aconsegueixen representar de manera molt ajustada algunes de les situacions que està vivint el món a causa del Covid-19: des de la confusió per la desinformació a internet a l'escassetat de productes en supermercats. Un pol d'atracció per a un públic avorrit i angoixat que viu en primera persona una pandèmia real i busca referències del que podria arribar a passar.

Aquestes són algunes de les pel·lícules que poden ajudar a amenitzar aquest ambient de coronavirus:



Contagi



«Una persona es toca la cara, de mitjana, de 3 a 5 vegades per minut. I quan no, estem tocant poms, gots o altres persones». Així arrenca el tràiler de Contagi, una pel·lícula de 2011 sobre un virus global fictici que guarda similituds amb l'actual coronavirus i que s'ha convertit en una de les més descarregades del moment.

Aquesta cinta dirigida per Steven Soderbergh narra l'evolució d'un virus desconegut que comença, precisament, a la Xina i es propaga a gran velocitat per tot el món deixant milions de víctimes mortals, infectats i a tota l'economia mundial en col·lapse. Tot i que tendeix a potenciar els tints més apocalíptics de la crisi sanitària, i que tracta sobre una malaltia fictícia molt més letal i forta que la del Covid-19, són nombroses les similituds entre la pel·lícula i l'actualitat de moment.

En la història, la malaltia es propaga des d'Àsia a gran velocitat en un món hiperconnectat que agafa per sorpresa a les autoritats mundials. També apareixen mesures com imposar quarantenes a la població, prohibir la circulació de ciutadans i problemes com el col·lapse del sistema sanitari i la compra impulsiva de queviures en supermercats. A més, la història protagonitzada per Marion Cotillard, Matt Damon, Jude Law i Gwyneth Paltrow va anticipar el 2011 una de les situacions que s'han potenciat en ple 2020: La desinformació per internet i la confusió per determinar el que és cert, el que és fals i el que entra dins de la conspiració.

Actualment, Contagi s'ha convertit en la pel·lícula més demandada dels estudis Warner Bros, al costat de la franquícia Harry Potter, quan fa tan sols uns mesos se situava en el lloc 270 de la companyia. A més, aquesta producció no està disponible ni en Netflix, ni HBO ni altres catàlegs de «streaming», de manera que són nombrosos els espectadors que han decidit llogar-la o fins i tot comprar-la en les últimes setmanes.



Esclat



Titulada Outbreak i traduïda com Esclat aquesta pel·lícula de Wolfang Petersen de 1995 porta diversos dies entre els continguts més consumits en el catàleg de Netflix a tot el món. El film relata com un virus fictici, inspirat en l'Ebola, apareix en un poble de Califòrnia diversos anys després de ser descobert en el continent africà per militars nord-americans. A més, el film especula fins on podrien arribar les autoritats i els exèrcits per contenir els contagis. La pel·lícula compta amb un repartiment estel·lar liderat per: Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman, Donald Sutherland i Kevin Spacey.



Pandemic



Estrenada al gener, aquesta sèrie documental de Netflix figura entre els 10 continguts més populars de la companyia des de fa diversos dies, i narra com lluiten els equips sanitaris contra els brots infecciosos. En la seva exploració, el documental visita agències internacionals, hospitals de tot el món i pregunta als experts com de preparats estarien per a una nova pandèmia mundial, amb opinions que varien des d'alguns dels centres més equipats de la planeta fins a petits hospitals de poblats, en els quals hi treballa un únic metge de guàrdia.

28 Days Later



Dirigida per l'oscaritzat Danny Boyle, aquesta cinta de l'any 2002 va servir per reinventar el cinema zombi convertint els lents morts vivents en rabiosos i atlètics infectats. El film planteja com l'acte d'una sola persona pot acabar amb la vida de tot un país en menys d'un mes. En aquest cas, un grup d'animalistes que alliberen accidentalment un virus molt contagiós i en fase experimental d'un laboratori clínic de Londres. Només 28 dies després, la ciutat es troba devastada amb carrers buits, vehicles cremats o hospitals abandonats i tres supervivents intenten sobreviure mentre narren els intents frustrats de quarantena, els intents de fugida fallits o com l'exèrcit, en un context de pandèmia, pot esdevenir un enemic més a combatre.



28 Weeks Later



El film de Boyle, compta amb una seqüela del 2007, 28 weeks later, dirigida per Juan Carlos Fresnadillo i centrada les conseqüències ocasionades pel virus sis mesos després. La pel·lícula segueix el retorn com a refugiats de dos adolescents a un Londres que crear una zona segura pels supervivents. La cinta serveix per explorar la dificultat a l'hora d'eliminar un virus altament infecciós i la facilitat amb la qual, una hipotètica situació de control, pot esdevenir caòtica i mortal en pocs minuts.



12 Monos



Protagonitzada per Bruce Willis, aquest film de Terry Gillian del 1995, explica com un pres viatja al passat des de l'any 2035 per aconseguir una mostra del virus mortal que ha matat milions de persones, i poder així, buscar un antídot.

The Crazies



Aquest remake de l'any 2010 del film original de 1973 de George A. Romero, se centra en un poble rural americà que s'infecta a través de l'aigua amb una toxina. Els infectats sucumbeixen a una violència incontrolable que els porta a assassinar els seus veïns, mentre l'exèrcit intenta controlar l'epidèmia, aïllant els pocs ciutadans no infectats dins el poble amb les persones ja contagiades.

Resident Evil



La saga formada per sis pel·lícules i basada en un videojoc explica mitjançant monstres, zombis i un apocalipsis a gran escala, els efectes del virus T creat per la multinacional Corporació Umbrella amb finalitats econòmiques i militars. Dirigida per Paul W.S. Anderson, la primera cinta es va estrenar el 2002 i l'última el 2016 i en totes elles se segueix al Projecte Alice en els seus intents de destruir Umbrella i aturar els efectes d'un virus que pràcticament ha extingit la humanitat.

Aquesta saga ha estat una de les que ha generat més teories conspiranoiques relacionades amb el coronavirus. Alguns fans asseguren que el logotip d'Umbrella és el mateix –menys el color- que el d'una empresa de biotecnologia situada, hipotèticament a Wuhan, on es va iniciar la propagació del Covid-19



Tren a Busan



Estrenada el 2016, el film coreà mostra l'expansió d'un virus, que converteix els infectats en persones rabioses, per Corea del sud a través d'un grup de personatges que viatja de Seül a Busan en tren. La cinta va ser premiada pel Festival de cinema fantàstic de Sitges per al millor director i els millors efectes especials.



Virus



De nou una cinta coreana, mostra l'impacte que pot tenir en pocs dies una epidèmia desconeguda en un barri de Seül. Aquesta és una de les pel·lícules que més s'apropa a la situació coronavirus actual, ja que es transmet per aire i mostra el caos i el pànic provocat entre la població, davant l'anunci del govern de tancar per complet les fronteres.



Children of men



Dirigida per Alfonso Cuarón i estrenada el 2006, l'argument no se centra tant en narrar l'expansió del virus, sinó en l'efecte que ha causat a nivell global una esterilitat massiva, deixant la humanitat al límit de l'extinció i provocant un caos i una desesperació global.



Dawn of the dead



De nou un remake del 2004 d'un film de George A. Romero de 1978. En aquesta ocasió, una epidèmia converteix la població en zombis mentre un grup de supervivents intenta sobreviure en un centre comercial de Wisconsin.



Infectados



Els directors catalans, Àlex i David Pastor van dirigir el 2009 aquesta pel·lícula que narra com quatre joves nord-americans fugen cap a Mèxic –sense abandonar les mascaretes que els cobreixen els rostres- a buscar un refugi contra el virus que ha acabat amb pràcticament tota la humanitat.