Famosos que han donat positiu per coronavirus

La crisi del coronavirus ha posat a Espanya en estat d'alarma. L'augment de contagis en les últimes hores ha obligat a les autoritats a prendre mesures més serioses per frenar la crisi i han demanat «responsabilitat i solidaritat» als ciutadans.



Carrers buits, comerços tancats, competicions esportives suspeses ... La crisi del covid-19 està paralitzant el món i tot apunta que la situació s'agreujarà en els propers dies. I és que ningú està fora de perill de contagi per coronavirus. Irene Montero, Santiago Abascal, Ortega-Smith, Carolina Donaries, Ana Pastor o Javier Solana són algunes de les cares conegudes que s'han sumat a la llista d'afectats pel coronavirus al món.





Begoña Gómez



La dona del president de Govern, Begoña Gómez, va donar positiu en la prova del coronavirus, segons van indicar fonts de l'Executiu que van assegurar que tant ella com el seu marit, Pedro Sánchez, es troben bé. Tots dos es mantenen al Palau de la Moncloa i segueixen en tot moment les mesures de prevenció establertes per les autoritats sanitàries.





Irene Montero



La ministra d'Igualtat, Irene Montero, també va donar en coronavirus i el Govern va informar la setmana passada, que Montero es trobava bé. El vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, parella de Montero, es troba en quarantena per aquesta situació.





Javier Ortega Smith



El secretari general de Vox i diputat, Javier Ortega Smith, va donar positiu en les proves de Covid-19, tal com va confirmar el passat dilluns el seu partit, que van admetre, a més, que va ser un «error» mantenir l'acte públic a Vistalegre, que va reunir unes 9.000 persones.





Ana Pastor



La vicepresidenta segona de Congrés, la popular Ana Pastor, també va donar positiu en les proves de coronavirus, segons va revelar ella mateixa a través del seu compte de Twitter, on ha assegurat que es troba «perfectament bé».



«Des de dissabte a la tarda que vaig tenir febre he estat a casa seguint les indicacions mèdiques. Ahir em va donar positiu la prova del covid-19 pel que continuaré a casa meva els dies que m'indiquin els meus col·legues. Jo estic perfectament bé sense febre ni altres símptomes», va tuitejar la pròpia Pastor a l'esmentada xarxa social.







Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas. — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) March 11, 2020

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I'm doing ???????? No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

Daniel Rugani, defensa de la Juventus de Torí, va donar positiu però actualment es troba asimptomàtic, segons va informar l'equip torinès en un comunicat oficial.L'actor Tom Hanks va confirmar dimarts passat que tant ell com la seva dona, Rita Wilson –tots dos artistes de Hollywood- han donat positiu a la prova del coronavirus, després de sentir diversos símptomes durant un viatge per Austràlia. «Hola gent. La Rita i jo som aquí a Austràlia. Ens sentíem una mica cansats, com si estiguéssim refredats i amb alguns dolors al cos. La Rita tenia calfreds que anaven i venien. Febres lleus també», va descriure Hanks.El ciclista colombià Fernando Gaviria (UAE Emirates Team) va confirmar el seu contagi dijous passat als Emirats Àrabs Units, i va afirmar que es trobava «bé» de salut. «Sé que hi ha hagut molts rumors amb el meu estat de salut, però estic bé. He estat aquí fent exàmens constants que han donat un resultat positiu per coronavirus però jo em trobo bé», va dir Gaviria en un vídeo publicat en el seu compte d'Instagram.L'italià Manolo Gabbiadini, davanter del Sampdoria és el segon jugador de la Sèrie A contagiat per aquesta malaltia després del defensa de la Juventus Daniele Rugani.«UC Sampdoria informa que el futbolista Manolo Gabbiadini ha donat positiu per coronavirus. Té una mica de febre, però està bé», publica l'equip genovès.L'ala-pivot nord-americà del Reial Madrid Trey Thompkins va confirmar el contagi amb un missatge a través de les xarxes socials on explica que es troba «genial» i agraeix les mostres d'afecte.«Gràcies a cada un dels que m'ha enviat el seu afecte o s'ha interessat per mi. Em trobo genial i només esperant que passi el virus en aquest moment. Realment significa molt», assenyala el jugador a través del seu perfil oficial a la xarxa social Twitter.La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, ha donat positiu en les proves de Covid-19 realitzades als membres de Govern de coalició després del positiu de la titular d'Igualtat, Irene Montero, segons ha confirmat Moncloa.El president de Vox, Santiago Abascal, també va donar positiu en les proves de coronavirus, igual que la secretària general del partit al Congrés, Macarena Olona. Tots dos van compartir escenari el passat diumenge al Palau de Vistalegre de Madrid amb Javier Ortega Smith, el primer a anunciar que patia el virus.Mikel Arteta, entrenador de l'Arsenal, també està contagiat, segons informa el club anglès en un comunicat. El camp d'entrenament de l'Arsenal a Colney, Londres, s'ha tancat i tot el personal que ha estat en contacte amb el tècnic ha estat aïllat, seguint les mesures aconsellades pel Govern britànic.Sophie Grégoire Trudeau, l'esposa del primer ministre del Canadà, Justin Trudeau és una de lesafectades pel virus, motiu pel qual el mandatari romandrà en quarantena 14 dies. Grégoire Trudeau, que es troba «bé», també estarà en quarantena, segons va informar fa uns dies l'oficina del primer ministre mitjançant un comunicat recollit pel diari National Post.L'exsecretari general de l'OTAN Javier Solana, de 77 anys d'edat, està ingressat desde dimecres per coronavirus. Segons publicava aquest dissabte el diari Abc, l'exministre socialista es troba hospitalitzat a l'Hospital Ramón i Cajal.El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès va ser el primer polític català que va donar positiu. Vicepresidència de la Generalitat va informar que el també conseller d'Economia i dirigent d'ERC «es troba en bon estat». «Es quedarà al seu domicili confinat», seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i els protocols establerts.Els jugadors del València CF Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala i José Luis Gayà van confirmar diumenge que són tres dels cinc casos positius per coronavirus entre el cos tècnic i la plantilla «che», primers casos del Covid-19 a la Lliga Santander. «Està clar que el 2020 el vaig començar amb mala sort. He donat positiu de coronavirus, em trobo molt bé i ara només queda fer cas a les autoritats sanitàries i de moment estar aïllat», informa Garay en el seu compte oficial de la xarxa social Instagram.El davanter brasiler del Elche, Jonathas de Jesús, va agrair diumenge les mostres de suport que ha rebut després de donar positiu en les proves del Covid-19 i confia estar aviat amb els seus companys. L'atacant ha enviat un missatge des del seu domicili a través d'un vídeo que han reproduït les xarxes socials del Elche CF.El síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, tenia febre i símptomes respiratoris lleus, se li va practicar un PCR -análisis de sang de proteïna C reactiva per detectar inflamacions i infeccions- que va donar positiu.La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmat a través del twitter que també ha donat positiu per coronavirus. La pròpia Ayuso ha explicat que la setmana passada, després de donar positiu la consellera de Medi Ambient, Paloma Martín, es va realitzar les proves per detectar si s'havia pogut contagiar de coronavirus «i van ser negatives», després de la qual cosa va continuar treballant «amb total normalitat».El president català, Quim Torra, es troba confinat a la Casa dels Canonges, les dependències de el president adjacents al Palau de la Generalitat, amb tos i febre, després de donar positiu en coronavirus.L'actor britànic Idris Elba, de 47 anys, va anunciar dilluns passat que està contagiat pel coronavirus, si bé assegura que per ara no ha desenvolupat símptomes i se sent bé. En un missatge a Twitter, l'actor de pel·lícules com Vengadores: Infinity War i sèries com The Wireassegura que està aïllat d'ençà que va descobrir que podia haver estat exposat a virus.L'actor noruec que interpretava a Tormund Giantsbane a Joc de Tronsha comunicat el seu positiu als seus fans amb una foto que ha pujat al seu perfil d'Instagram.L'empresari Lorenzo Sanz, president de Reial Madrid entre 1995 i 2000, es troba ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) d'un hospital de Madrid amb pronòstic greu per les complicacions causades després de contraure el coronavirus. L'exmandatari blanc, de 76 anys, va ingressar amb problemes respiratoris en la Fundació Jiménez Díaz de Madrid, després de diversos dies amb episodis de febre al seu domicili. Finalment, se li va realitzar la prova del Covid-19, que va donar positiu.El regidor del Partit Popular a Badalona i expresident del grup parlamentari a Catalunya, Xavier García Albiol, va anunciar la seva afectació dimecres passat en un missatge de vídeo a Twitter. «Estic infectat», va anunciar Albiol, que va indicar que, tot i que estava confinat des de feia uns dies, passava a aïllar-se i a tallar el contacte amb les altres persones que viuen a casa seva.L'actriu biscaïna Itziar Ituño, coneguda pel seu paper de la inspectora Murillo a La casa de paper, ha anunciat avui a través del seu Instagram que és una de les moltíssimes persones que han donat positiu en coronavirus. "És oficial, des del divendres a la tarda tinc símptomes (febre i tos seca) i avui ens ha arribat la confirmació del test epidemiològic. És coronavirus, ha escrit -en èuscar- al costat d'un selfi al que saluda i somriu a càmera.L'expresidenta de Govern madrileny Esperanza Aguirre i el seu marit es troben ingressats en un hospital madrileny per coronavirus. Fonts del PP madrileny han confirmat l'hospitalització d'Aguirre i el seu marit en un centre sanitari de la comunitat, encara que no han precisat més detalls sobre el seu estat.Albert de Mònaco ha donat positiu en el test del coronavirus. La Casa dels Grimaldi ha volgut donar a conèixer la notícia públicament a través d'un comunicat que han emès avui.