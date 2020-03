Guerra oberta entre Pedro J. Ramírez i el diari El Mundo

Pedro J. Ramírez ha dit prou. El periodista ha decidit prendre cartes en l'assumpte després de l'última entrevista que la seva exdona, Ágatha Ruiz de la Prada, va concedir al que va ser el seu diari: El Mundo.



En aquella conversa telefònica amb Beatriz Miranda, la dissenyadora carrega durament contra el seu exmarit i contra l'actual esposa d'aquest, l'advocada Cruz Sánchez de Lara. Les declaracions d'Ágatha Ruiz de la Prada assegurant que suposa que «a Jota li ve el virus del 8M. La seva dona representa a feminazis» no han agradat gens a la parella.



Pedro J. ha decidit respondre al seu perfil de Twitter afirmant que ha posat el tema en mans dels seus advocats: «1) Tot té un límit i aquest cop l'han traspassat amb escreix tant el diari que vaig fundar i dirigir durant 25 anys com la meva ex amb aquesta vilesa. Agatha Ruiz de la Prada: «Suposo que a Jota li ve el virus del 8M. la seva dona representa a feminazis».





1)Todo tiene un límite y esta vez lo han traspasado con creces tanto el diario que fundé y dirigí durante 25 años como mi ex con esta vileza. Agatha Ruiz de la Prada: "Supongo que a Jota le viene el virus del 8M. Su mujer representa a feminazis" | Famosos https://t.co/UG2Je7rnaL — Pedro J. Ramírez (@pedroj_ramirez) March 23, 2020

I culpabilitza a l'actual director del diari: «. Aquest titular retrata la deriva que ha pres un diari com El Mundo que durant un quart de segle va rendir grans serveis a la societat espanyola».A més, Pedro J. carrega contra la seva ex i: «Sobre aquesta última visita de la vella dama de la rancúnia, acabo de donar instruccions als meus advocats perquè actuïn en tots els fronts possibles. Durant 4 anys he guardat silenci davant els seus insults i vexacions continues, però aquesta expressió d'odi és una cosa diferent».Pel que fa als símptomes que va tenir fa uns dies, Ramírez assenyala: «És cert que he tingut símptomes de coronavirus , quet. Només algú molt malvat pot vincular el contagi a la defensa del feminisme i la igualtat que sempre han caracteritzat a Cruz».En aquest sentit, defensa la seva dona explicant que «Cruz no va assistir a la marxa del 8M (ni alCongrés de Vox, ni al partit que va portar 60.000 espectadors al Wanda) però això és el de menys. Fa poc vaig dir que res és tan nazi com anomenar a algú nazi sense motiu. I més encara per presentar-la com a focus de contagi d'una epidèmia».Aprofita en aquests tuit per enviar un clar missatge a la que va ser parella durant més de dues dècades: «L'epidèmia està traient el millor i el pitjor del gènere humà. Durant els dies que vaig tenir febre Cruz va estar al meu costat com ningú ho ha estat mai. La seva solidaritat i generositat cap als altres es va manifestar a casa nostra i això em va convertir en la més afortunada de les persones».I acaba rotund: «La rancúnia, la maldat, l'ànsia de revenja prenen en expressions com aquestes la seva versió més reaccionària i de barriada. La veritable aristocràcia està en l'idealisme i la bondat humana. Jo he tingut la sort de trobar-la a la fi i la defensaré en tots els terrenys».Una sèrie de missatges als quals Cruz Sánchez de Lara ha donat suport en el seu perfil d'Instagram: