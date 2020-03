Pep Guardiola dona un milió d'euros per comprar i fabricar material sanitari

L'exfutbolista i exentrenador del FC Barcelona i actual entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha fet una donació a la Fundació Àngel Soler Daniel d'un milió d'euros per a l'adquisició i proveïment de material i equipament sanitari contra el covid-19. La campanya de donacions impulsada pel Col·legi de Metges de Barcelona i que es gestiona a través de la fundació busca aportacions econòmiques dels metges col·legiats i de la població en general. També servirà per poder finançar la producció alternativa (a través d'impressió 3D i altres) de respiradors i altres elements de protecció per al personal sanitari, d'acord amb les necessitats i la urgència i en coordinació amb el Departament de Salut.

Les donacions per a aquesta campanya, que es va iniciar el 21 de març, fins avui ja sumaven 33.000