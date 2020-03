Dani Rovira anuncia que té càncer

El còmic i actor Dani Rovira ha utilitzat les xarxes socials per compartir una punyent notícia: té càncer.



«Fa una setmana que m'ho han diagnosticat, encara que portava ja mesos arrossegant cert cansament i malestar. Si decideixo fer això públic és perquè, per allò bo i per allò dolent, sóc un personatge públic. I abans que comenci el circ d'especulacions i sensacionalisme en certa premsa i en xarxes socials, prefereixo ser jo la font principal d'informació», ha començat dient a Instagram.



«Tinc càncer. Ja té nom i cognoms: LIMFOMA DE HODGKIN. Avui és el meu primer dia de quimio i per davant una llarga lluita contra el bicho», ha continuat.