Clara Lago, l'amor més «incondicional» de Dani Rovira en la lluita contra el càncer

Dani Rovira ha fet un pas al davant per confessar en el seu perfil d'Instagram que té càncer. L'actor ha volgut compartir un missatge molt especial amb els seus seguidors anunciant que comença a rebre tractament per lluitar contra el limfoma Hodgkin que li ha estat diagnosticat. Una malaltia en la qual compta amb tot el suport dels seus familiars i amics, i especialment de la seva parella, la també actriu Clara Lago.





La protagonista de Ocho apellidos vascos ha volgut dedicar-lia la seva parella en un nou post d'Instagram. Un missatge que deixa clar que aquesta batalla la guanyaran junts: "Amic, mestre, company de viatge i de l'ànima ... No tinc cap dubte que si la vida t'ha col·locat aquest aprenentatge en el camí és perquè pots amb això i només et farà més gran i més savi del que ja ets".I afegeix: "És un honor poder acompanyar-te, ara i sempre, perquè les" etiquetes "es passen per l'arc de triomf quan el que se sent és tan fotudament incondicional. Si hi ha alguna cosa que per a mi, en aquestes 30 primaveres que porto, li dóna sentit a la vida, a la nostra existència, és, sense pretensió, límits ni condicions. I ja et dic jo que el meu ho tens".Un missatge en què també recorda a tots els amics que han homenatjat a Dani Rovira en els seus respectius perfils d'Instagram: "GRÀCIES, de cor, a tots i totes pels missatges de suport que estem rebent. L'energia viatja lluny i arriba, i confio que això també farà la seva part".