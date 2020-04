Guia per fer exercici amb el teu gos a casa durant el confinament per coronavirus

Guia per fer exercici amb el teu gos a casa durant el confinament per coronavirus CC0

Amb les noves mesures reforçades de Govern per la crisi del coronavirus que limiten encara més la possibilitat de sortir de casa, menjadors i habitacions es converteixen espais polivalents. Una de les millors opcions per no perdre la forma física és fer exercici a casa.

Perquè les mascotes també es beneficiïn d'això, Rover, la xarxa de cuidadors de mascotes i passejadors de gossos de 5 estrelles més gran de món, ha desenvolupat una guia per mantenir-se en forma al costat de les teves mascotes a casa durant el confinament.

Aquesta guia està formada per 10 exercicis on tant els animals de companyia com els seus amos s'exercitaran els seus músculs. Recorda que, perquè el teu gos gaudeixi tant com tu, hauràs de tenir a mà premis o llaminadures!

1. ESQUATS I POTA

La clau? Per incloure el teu gos en aquesta activitat, agafa-li les dues potes davanteres i aguanta-les davant teu. Ajupa't i permet que el teu gos baixi alguns centímetres també. Després, torneu tots dos a la posició inicial.

2. JOC AMB ROTLLOS DE PAPER HIGIÈNIC

Un entrenament d'agilitat pot ser un gran desafiament per a la ment i cos del teu company de quatre potes. A més, és una forma de reciclar.

3. GIRS I LLAMINADURES

El millor entrenament que pots donar-li al teu gos és exercitar la seva ment. Involucra al teu gos deixant que vegi una joguina i després amaga-la a les teves mans. Segueix els passos de la guia i mantingues la seva ment sempre alerta.

4. ESITRA-I-ARRONSA

Usant la joguina favorita del teu gos per jugar a l'estira-i-arronsa, has de sostenir un dels extrems de la joguina i sense deixar-la anar, fes una flexió de cames, és a dir, cau de cames mentre que el teu gos té l'altre extrem de la joguina a la boca. Després torna a pujar i tot seguit cau de nou a la gatzoneta.

5. ESTOCADA I EQUILIBRI

Per a aquest exercici necessitareu espai. Mentre enforteixes els músculs de les cames, la tasca del teu gos serà seguir les teves instruccions i pensar en el que estàs fent. Això l'estimularà i cansarà.

6. JUGAR A LLANÇAR LA PILOTA MENTRE FAS EQUATS

Tira la pilota o la joguina perquè el teu gos vagi a buscar-/ a, després en lloc d'esperar-lo de peu, aprofita aquest temps per fer la quantitat més gran d'esquatS que puguis fins que el teu petit torni.

7. SALTA, SALTA, SALTA

Saltar i esquivar obstacles és una activitat divertida que pots fer amb el teu gos dins o fora de casa, i és una gran manera de fer entrenament cardiovascular.

8. ABDOMINALS

Posa't en posició d'abdominal clàssica. Aguanta la joguina favorita del teu gos amb les dues mans, deixa que el teu petit vegi la joguina, després comença a incorporar-te sense arribar a seure per complet, i atura't quan sentis que els teus abdominals estan començant a treballar. El teu gos haurà de seguir la sèrie amb tu.

9. LA TAULA I EL JOGUET CANÍ

Es tracta d'exercitar jocs d'obediència. L'objectiu és que els gossos s'enfoquin en els seus amos i en les tasques i / o en les ordres que escolten.

10. FER IOGA AMB EL TEU GOS

Acaba el teu entrenament amb una mica de Doga (aquesta paraula està composta per dues paraules en anglès: dog (gos) i ioga). Dedica temps per seure al costat del teu gos i fer-li carícies, per reduir l'energia que hi va haver durant aquest entrenament tan divertit que heu fet junts.

