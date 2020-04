Cristina Pedroche comparteix la recepta del seu pa de pessic de xocolata

La popular presentadora Cristina Pedroche s'ha sumat a la legió de ciutadans que aquests dies estan traient el reboster que porten dins. Així, les últimes dades avalen aquesta febre per la rebosteria, ja que en els supermercats el llevat s'ha convertit en un objecte de desig comparable amb el fervor que va causar el paper higiènic o la cervesa.

Ara, la presentadora ha volgut compartir amb tots els seus seguidors una recepta de pa de pessic de xocolata perquè tots puguem fer a casa. I és que després de l'èxit que va tenir la recepta de la Carbonara Pedroche, Cristina està posant-li cada dia més difícil al seu marit, el xef David Muñoz.

Els ingredients per fer aquest Pa de pessic de xocolata són els següents:

-250 grams de farina de rebosteria.

-2 ous.

-250 ml de llet.

-80 grams de xocolata en pols.

-200 grams de sucre.

-Mig got d'oli d'oliva.

-1 cullerada de llevat.

-1 got d'aigua.

- Una mica de sal.

- Llavors de xocolata blanca.

Un cop tinguis els ingredients és el moment de posar-se mans a l'obra.

1. Bat els ous amb el sucre.

2. Afegeix l'oli d'oliva, la llet i la sal i remou-ho tot.

3. Afegeix la xocolata en pols i remou la barreja.

4. Afegeix la farina i el llevat mentre la vas tamisant, és a dir, passant-la per un colador.

5. Afegeix el got amb l'aigua bullent i remou-ho tot bé.

6. Prepara el motlle untant amb mantega i tira la massa. A la meitat afegeix les llavors de xocolata blanca i la resta de la massa. Al final, una altra vegada llavors de xocolata per decorar.

7. Finalment, fica-ho al forn a 180 graus durant 35-40 minuts.

Una recepta fàcil i deliciosa amb la qual gaudir d'un pa de pessic casolà en aquests dies de confinament.