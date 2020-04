Els vídeos del dia a dia del confinament d'un gironí i la seva filla es tornen virals

Quan el passat 23 d'abril va començar el confinament per evitar la propagació del coronavirus, l'actor gironí David Estany i la seva filla Greta de només 4 anys van decidir enviar un vídeo a l'àvia de la nena per explicar-li que estaven bé. Per fer-lo més divertit, en aquella gravació, que durava uns 30 segons, en David explicava «entre llàgrimes» que havien superat el primer dia tancats a casa però que en quedaven molts més mentre la seva filla el consolava dient-li «no passa res papa». Aquella filmació familiar ben aviat va començar a córrer entre els whatsapps de germans, cosins i amics de la família que van insistir a compartir-lo a les xarxes socials per animar i entretenir altres persones i, especialment, als més petits de casa.

Per això, amb l'ajuda del seu germà Albert, en David va decidir fer un vídeo amb la Greta cada dia i penjar-lo al Youtube i a les xarxes socials. Ara, 29 dies de confinament després, ja s'han convertit en tot un fenomen viral que no para de créixer. «Per la nena és una diversió. És un joc que faig amb ella als matins mentre la meva parella teletreballa i que compartim per entretenir i despertar tendresa a altres famílies», explica en David, de 36 anys, des del seu domicili de Girona.

A les gravacions, subtitulades en castellà i titulades En casa con Greta, en David i la Greta interpreten tota mena de situacions i personatges. Apareixen disfressats de personatges de pel·lícules i sèries; maquillant-se; cuinant, fent de pintors francesos, de pallassos, practicant exercici i fins i tot, ballant el Let it go de Frozen. I sempre amb la voluntat de passar-ho bé tots dos i, de passada, arrencar algun somriure a l'altra banda de la pantalla. «Faig de professor de teatre en diferents escoles de la província i a casa hi tenim moltes disfresses i cada dia ens inventem un joc», explica en David que afegeix que mentre juguen, aprofita per fer una gravació de 30 o 40 segons que després edita el seu germà Albert. A més, destaca que preparar el joc també els permet fer manualitats, muntar l'escenari i crear un món de fantasia junts que després comparteixen amb els seus seguidors. «Assajo més jo que ella, perquè no entén que ho hàgim de fer la mateixa cosa dues o tres vegades», precisa en David sobre la Greta que a les filmacions és sempre molt espontània.

Aquest repte però, no sempre és fàcil. «Ens hem d'anar adaptant, perquè hi ha dies que ella no té ganes de fer els vídeos o no es troba bé», detalla l'actor gironí qui recorda especialment la gravació del dia 17 de confinament en el qual ell interpreta un científic i la Greta apareix disfressada de bomber i dormint «perquè tenia febre». I és que en David ressalta que el més important de tot plegat, és que la Greta gaudeixi i es distregui de tota la situació relacionada amb la pandèmia i l'estat d'alarma. «Amb la meva parella tenim molt clar que el coronavirus, el pànic i la por no poden entrar a casa, sinó tot el contrari. Que hem d'intentar viure-la com un joc i una festa», assenyala. Aixì sí, sempre preservant la identitat de la petita que a les gravacions apareix amb ulleres de sol, amb màscares, maquillada o amb els ulls pixelats.

I és que, per aquest pare de família, el confinament suposa poder passar unes «colònies» a casa. «Ser actor implica molts caps de setmana fora de casa o tornar tard dels assajos i això és difícil de compaginar amb la vida familiar» indica en David qui valora que aquests dies, per a ell, son un «gaudir» de la família i que amb els vídeos, la Greta i ell s'animen «mútuament» mentre arrenquen somriures i fan una mica més amè aquest llarg confinament.

I de totes les filmacions penjades, la d'avui és la més seriosa. I és que en David, com tants altres artistes del sector cultural ha volgut unir-se a l'apagada cultural de 48 hores contra la inacció del ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.