Hackegen el compte d'Instagram d'Ernest Maragall

El compte d'Instagram del regidor d'ERC a Barcelona Ernest Maragall ha estat hackejat. Totes les fotografies que hi havia penjades a l'usuari ernest.maragall han estat esborrades i hi han penjat un vídeo en blanc i negre on es veu un home parlant en àrab i saludant. A més, han canviat la fotografia de perfil i ara hi apareix la cara d'un jove. Els responsables del hackeig també han modificat la descripció del nom del perfil, on ara hi diu 'Casmero'. Segons el grup municipal han detectat el l'apropiació del compte cap a les quatre de la tarda i ja han iniciat els processos per revertir-ho i poder recuperar l'usuari.