L'art de conversar amb els teus fills adolescents

Ens escriuen moltes mares i pares d'adolescents, alguns d'ells molt exasperats.

- Què faig? Estic desesperada!

- Us demano idees per portar-me bé amb el meu fill adolescent, no ens aguantem.

- No ens entenem, sembla que parléssim idiomes diferents.

Els adolescents i els seus pares són també herois d'aquesta pandèmia. Els adolescents perquè els han tret d'un cop de ploma el més important per a ells, els referents: els amics, la vida social. I les mares i pares perquè han de "gestionar" aquest malestar a casa i, moltes vegades, sense coneixement per fer-ho.

Mantenir la cordialitat a casa s'ha convertit en un objectiu, moltes vegades, impossible. I encara que no hi ha receptes màgiques, sí que hi ha un ingredient fonamental: la comunicació.

En les següents línies exposo algunes claus per mantenir una bona conversa i relació amb els nostres fills adolescents; La responsabilitat de tenir converses fructíferes amb els nostres fills adolescents és nostra. Pot ser un repte difícil, potser més en una relació ja erosionada. No podem dimitir de la nostra posició de líders, som nosaltres els que no hem de perdre la calma, els que hem de controlar les nostres emocions. Només controlant-podem ensenyar-los a ells a controlar-les. Recordem que som el mirall en el qual es miren.

No hem d'escoltar en termes autobiogràfics quan els nostres fills ens parlin, ni quan els preguntem. Escoltar i parlar en termes autobiogràfics significa utilitzar la nostra vida, les nostres experiències com a referència mental i verbal. En aquest cas, no ens estem posant al seu lloc. El que estem pretenent és que ells es posin en el nostre. L'empatia és fonamental per tenir una bona relació amb els nostres fills.

Si volem tenir èxit en les converses amb els nostres fills adolescents no avaluem ni vam sondejar - preguntar des del nostre marc de referència-, no donem consells basant-nos en la nostra experiència, ni donem interpretacions per explicar conductes explicant el que passa des dels nostres motius i motivacions personals.

Tota la nostra atenció i conversa està dirigida a entendre als nostres fills, no des de la lògica, sinó des de les emocions. Es tracta de ser reis de l'empatia, tractant d'endevinar, sense avaluar, els seus sentiments.

Per exemple: - Fill: "Pare, el col·legi no serveix d'absolutament res" - Pare: "El col·legi t'està frustrant, això és el que sents?".

Perquè els nostres fills sentin que de veritat estem preocupats pels seus pensaments i sentiments els preguntem sempre amb afecte i sense judici.

No repeteixis tota l'estona el mateix. És esgotador per a tu i per als teus fills.

Evita les etiquetes, només perpetuen la conducta errònia. Per exemple, repetint frases com: "ets un desordenat", "ets un còmode", "ets un asocial" només aconsegueixes que el seu cervell aprengui de la repetició i acabi per creure el que li dius. Això li impedirà canviar. El seu cervell justificarà que és un desordenat, un còmode o un asocial. I la persona responsable que això passi no és la teva filla o fill, ets tu.

És possible aconseguir un canvi d'un dia per l'altre?

La resposta és no. Potser porteu ja moltes discussions que han fet que la teva filla o fill desconfiï de tu i això et enerva. Tot això ha conduït a una relació tensa, en què trobar un tema de conversa amable és difícil. Segons tu, tot li molesta i segons la teva filla o fill, estàs inaguantable, no el deixes ni respirar. Potser heu tingut tants mals moments que et sembli impossible tornar a recuperar una relació afectuosa i cordial. La vostra compte bancari emocional pot ser tan deficitària que necessiti de molts dipòsits emocionals per tornar a posar-la en "números negres".

Compte amb perpetuar una relació dolenta. Hi ha pares i fills que han tingut una experiència tan dolenta en l'adolescència que ha marcat la seva relació de per vida.

Per aconseguir canviar, tu vas a haver de canviar. Tenir molta humilitat, dedicar aquestes dosis d'empatia i afecte que a el principi seran rebudes amb ressentiment, sense confiança. Hauràs saber demanar perdó i plantejar-te aquest canvi com un repte en què guanyareu tots.

Ja fa molts anys, una mare em va preguntar pel meu fill, que tenia llavors tretze anys. - Com està David ?, em va inquirir.

Molt bé - li vaig respondre

Et parla? - em va preguntar amb ansietat.

No - la vaig respondre sabent per on anava la seva pregunta- És adolescent.

Jo no puc soportarlo- va dir.

Vaig imaginar que aquesta mare estaria pregant-li al seu fill que li parlés, mendifant informació. I vaig imaginar al seu fill fart d'una mare tan inexperta, amb tan poca capacitat per entendre com funciona la fisiologia d'un adolescent, ple de canvis biològics, psicològics, de relació amb els altres. No seran els nostres crits, ni el nostre poder els que vagin a interrompre el moment emoció en què es troben els nostres fills adolescents. Ells van a acudir a nosaltres si ens posem sincerament en la seva situació, si els deixem el seu espai, si no els fatiguem amb els nostres missatges repetitius. Som i serem el seu referent sempre que nosaltres sapiguem ser-ho.

Educar els nostres fills és un viatge apassionant en què, de vegades, ens trobem dificultats. És la nostra missió saber com solucionar-, gestionar-les i gaudir-les.

Moltes de les idees contingudes en aquest article procedeixen dels llibres 'Els 7 hàbits de la gent altament efectiva' de Stephen Covey i 'Gestionant adolescents' de l'autor d'aquest article.